Sigarayı bırakanlar neden sıklıkla patlican tüketmeli?

Sigarayı bırakma kararı aldınız; tebrikler! Bu yolculukta iradeniz en büyük yardımcınız olsa da, doğanın size sunduğu küçük bir hile var: Patlıcan. Uzmanlar, nikotin yoksunluğuyla savaşanların neden daha fazla patlıcan tüketmesi gerektiğini bilimsel verilerle açıklıyor.

İşte sigarayı bırakma sürecinde patlıcanı sofranızın başköşesine koymanız için 3 kritik neden:

1. Doğal Nikotin Deposu

Pek bilinmese de patlıcan, tütün bitkisiyle aynı aileden (Solanaceae) gelir. İçeriğinde eser miktarda nikotinik asit (vitamin PP) bulunur.

Etkisi: Patlıcan yemek, vücuda çok düşük dozda, zararsız bir nikotin desteği sağlar.

Sonuç: Bu miktar sizi bağımlı yapmaz ancak beyninizdeki nikotin reseptörlerini hafifçe uyararak o meşhur "yoksunluk krizlerini" ve sinirlilik halini yatıştırmaya yardımcı olur.

2. "Dopamin" Desteği ile Mutluluk

Sigara içildiğinde beyinde hızla salgılanan dopamin, sigara bırakıldığında aniden düşer. Bu da mutsuzluk ve boşluk hissine yol açar.

Patlıcan, içeriğindeki bileşenlerle sinir sistemini sakinleştirme özelliğine sahiptir.

Yoksunluk sürecindeki "elim ayağım titriyor" hissini dindirmek için doğal bir sakinleştirici görevi görür.

3. Antioksidan Kalkanı: Nasunin

Yıllarca maruz kalınan sigara dumanı vücutta ciddi bir oksidatif stres ve hücresel hasar bırakır.

Patlıcanın kabuğuna o mor rengi veren nasunin adlı madde, güçlü bir antioksidandır.

Hücre zarlarını korur ve akciğerlerin kendini temizleme sürecine destek vererek vücudun toparlanma hızını artırır.

Küçük Bir Not: Patlıcanın bu etkisinden maksimum düzeyde faydalanmak için onu kızartmak yerine fırında, közde veya tencere yemeği olarak tüketmeniz öneriliyor. Kızartma işlemi, sebzenin besin değerini düşürürken vücuda gereksiz yağ yüklemesi yapabilir.