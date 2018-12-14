Şifo Mehmet'ten Ersun Yanal Yorumu

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özdilek, "Ersun Yanal'ın Fenerbahçe maçında takımın başında olması bizi etkilemez. Ersun hocaya da buradan hayırlı olsun diyorum. Mutlaka takımında bir değişiklik olacaktır ama önemli olan bizim saha içerisindeki duruşumuz. Bizim için pozitif mi olur bilemiyorum. Maç başlamadan buna karar veremeyiz." dedi.

"Fenerbahçe çok gol yiyen bir takım"

Özdilek, "Sakat ve cezalı oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Ersun hoca sistemi değiştirir mi, bilmiyorum. Fenerbahçe çok gol atamayan ama çok gol yiyen bir takım. Amacımız Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak" diye konuştu.

Fenerbahçe, Süper Ligin 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.