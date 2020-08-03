Sıfır araba fiyatları ikinci el otomobil fiyatları sıfır araba fiyatları ne kadar?
Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Koronavirüs salgını döneminde sıfır otomobil fiyatları ile ikinci el araba fiyatları en çok aranan konular arasında yer aldı. Sıfır otomobil fiyatları en ucuz hangisi? En ucuz sıfır araba fiyatları 2020, Volkswagen Polo 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları, Toyota Corolla 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları, Fiat Panda 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları, Renault Symbol 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları, Honda Civic 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları. İşte en ucuz ikinci el araba fiyatları 2020.
2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları merak edilmeye devam ediliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla dünyada sıkıntılı dönemin yaşandığı ve sıfır araç üretimi sekteye uğradığı için, Ağustos ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir yükseliş söz konusu oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar büyük bir heyecanla Ağustos ayında uygun fiyata sıfır otomobil almak umudunu taşıyor. Peki Ağustos ayı sıfır araba fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?
Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Ağustos ayı fiyatları güncellendi ve 100 bin liranın altında araç kalmadı. Hürriyet’in haberine göre araba fiyatları yine al yakıyor.
Araba fiyatları ne kadar?
Volkswagen Polo 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 147.700 lira
Toyota Corolla 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 161.800 lira
Fiat Panda 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 103.900 lira
Renault Symbol 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 115.250 lira
Honda Civic 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 197.600 lira
Nissan Micra 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 144.100 lira
Alfa Romeo Giulietta 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 253.900 lira
Dacia Logan MCV 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 118.400 lira
Seat Ibiza 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 166 bin lira