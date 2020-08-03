Sıfır araba fiyatları ikinci el otomobil fiyatları sıfır araba fiyatları ne kadar?

2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları merak edilmeye devam ediliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla dünyada sıkıntılı dönemin yaşandığı ve sıfır araç üretimi sekteye uğradığı için, Ağustos ayı ikinci el otomobillerin fiyatlarında büyük bir yükseliş söz konusu oldu. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusunu soran vatandaşlar büyük bir heyecanla Ağustos ayında uygun fiyata sıfır otomobil almak umudunu taşıyor. Peki Ağustos ayı sıfır araba fiyatları ya da Ağustos ayı en ucuz sıfır araba fiyatları nasıl olacak?

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Ağustos ayı fiyatları güncellendi ve 100 bin liranın altında araç kalmadı. Hürriyet’in haberine göre araba fiyatları yine al yakıyor.

Araba fiyatları ne kadar?

Volkswagen Polo 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 147.700 lira

Toyota Corolla 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 161.800 lira

Fiat Panda 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 103.900 lira

Renault Symbol 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 115.250 lira

Honda Civic 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 197.600 lira

Nissan Micra 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 144.100 lira

Alfa Romeo Giulietta 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 253.900 lira

Dacia Logan MCV 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 118.400 lira

Seat Ibiza 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları 166 bin lira