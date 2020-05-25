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Aktüel

Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç kırıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle parkta bulunan bir ağaç kırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:30:06 -
Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç kırıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle parkta bulunan bir ağaç kırıldı.


Diyarbakır ve ilçelerinde gün boyu devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve park yasağı nedeniyle kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kırılan ağacın düştüğü yerde kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırırken, görevliler bölgeye gelerek ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.

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