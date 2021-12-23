Şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir?

Birincil olmayan kronik günlük baş ağrılarına bazı nedenleri şöyle sıralanabilir; Beyin içindeki veya etrafındaki kan damarları ile ilgili sorunlar, inme. Menenjit gibi enfeksiyonlardır.

Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz doğal kür;

Elma sirkesi

Malzemeler

2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 bardak sıcak su

Nasıl kullanılır?

• 1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin.

• İyice karıştırın.

• Baş ağrısından hızlı şekilde kurtulmak için yavaşça elma sirkesi suyunu için.

Bu içeceği günlük olarak tüketmek, vücudunuzdaki sıvıları dengeler ve böylece vücudunuzun susuz kalmasına engel olur. Elma sirkesi, doğal ev ilaçlarının eski ustalarından biridir. Baş ağrısı dışında birçok doğal tedavi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılmaktadır.

Baş ağrısını ilaçsız geçirmenin yolları

1-Uyku Düzeni Oluşturun.

2-Yeterli Miktarda Su İçin.

3-Aromatik Yağlar Kullanın.

4-Bitki Çaylarından Faydalanın.

5-Soğuk veya Sıcak Su Torbası Uygulayın.

6-Masaj Yapın.

7-Nefes Egzersizlerine Başvurun.

8-Ilık Duş Alın.