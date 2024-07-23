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Aktüel Sıcaktan herkes bunaldı! İstanbulluların yüzünü güldüren müjde
Aktüel

Sıcaktan herkes bunaldı! İstanbulluların yüzünü güldüren müjde

Yeniakit Publisher
2024-07-23 11:34:00 -
Sıcaktan herkes bunaldı! İstanbulluların yüzünü güldüren müjde

İstanbul'da etkili olan sıcaklar vatandaşları bir hayli bunalttı. Milyonların yüzünü güldüren yağmur haberi geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer gökgürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış müjdesi verildi. Yapılan açıklamada İstanbul’u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı.

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