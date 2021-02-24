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Kadın - Aile Sıcak sütlü kek nasıl yapılır? Sütlü kek tarifi
Kadın - Aile

Sıcak sütlü kek nasıl yapılır? Sütlü kek tarifi

Kolay kek tarifi | Yumuşacık ve son derece leziz bir kek tarifi arayanlar 'Sütlü kek nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Tam ölçülü kek tarifi | Sıcak sütlü kek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 19:03:00 -
Sıcak sütlü kek nasıl yapılır? Sütlü kek tarifi

Çayın yanına leziz bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, sıcak sütlü kek tarifi...

Sıcak sütlü kek tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı + çeyrek su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • Portakal kabuğu rendesi
  • 2,5 su bardağı un

Sıcak sütlü kek nasıl yapılır?

Bir tencereye süt ve tereyağını alın. Orta ateşte süt iyice ısınana kadar bekleyin. Süt kaynamayacak ancak çok sıcak olması gerekiyor.

Yumurta ve şekeri iyice çırpın.

Karışıma portakal kabuğu ve vanilini ilave edin.

Yumurtanın içerisine yavaş yavaş sütü ekleyin.

Son olarak un ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın.

Hamuru kek kalıbına boşaltın.

Sıcak sütlü keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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