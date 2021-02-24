Sıcak sütlü kek nasıl yapılır? Sütlü kek tarifi
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Çayın yanına leziz bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, sıcak sütlü kek tarifi...
Sıcak sütlü kek tarifi
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı + çeyrek su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- Portakal kabuğu rendesi
- 2,5 su bardağı un
Sıcak sütlü kek nasıl yapılır?
Bir tencereye süt ve tereyağını alın. Orta ateşte süt iyice ısınana kadar bekleyin. Süt kaynamayacak ancak çok sıcak olması gerekiyor.
Yumurta ve şekeri iyice çırpın.
Karışıma portakal kabuğu ve vanilini ilave edin.
Yumurtanın içerisine yavaş yavaş sütü ekleyin.
Son olarak un ve kabartma tozunu ilave edip karıştırın.
Hamuru kek kalıbına boşaltın.
Sıcak sütlü keki önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.
Afiyet olsun.