Sıcak kemoterapi ile gözle görülemeyen tümörler yok edilebiliyor

Savaşması zor bir hastalık olan kanserin erken teşhis edilmediği durumlarda hastaları daha zor durumda bırakabildiğini ifade eden Medical Park Yıldızlı Hastanesi’nden Gastroenteroloji Cerrahisi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Keçe, HİPEK olarak da bilinen sıcak kemoterapi yöntemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Karın içi kanserlerde ameliyat sırasında uygulanıyor

İleri evre kanser hastaları için önerilen ‘sıcak kemoterapi’ işleminin, normal kemoterapiden biraz farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Can Keçe, “Ameliyat sırasında uygulanan sıcak kemoterapi; kalın bağırsak, mide, yumurtalık, karın zarı ve apendiks kanserlerinde uygulanır. Sıcak kemoterapiyi uygularken hastaya uygun olacak şekilde 45 dakikayla 2 saat arası bir süre ilaç verilir. Sanılanın aksine, normal kemoterapi gibi damardan uygulanan bir kemoterapi şekli değildir” açıklamasında bulundu.

Deneyimli bir ekip çalışması gerektiriyor

Karın içi kanserlerinde uygun hastaların tüm dünyada alabileceği en etkili tedavi yöntemlerinin başında sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulamasının geldiğini belirten Prof. Dr. Can Keçe, “Ülkemizde de deneyimli hekimlerimiz tarafından uygulanmaya başlanan sıcak kemoterapi (HİPEK) yöntemi, deneyimli ekip çalışması gerektirmektedir. Sıcak kemoterapi ile gözle görülemeyecek kadar küçük tümörleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kemoterapi ilaçlarının etkilerini artırıyor

Sıcak kemoterapi uygulamasının cerrahi işlem sonrasında ameliyathanede, hastaya genel anestezi ile uyurken uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Keçe, “Mevcut kanserin cinsine göre kemoterapi ajanları ortalama 42 dereceye kadar ısıtılıyor. Böylece kemoterapik ilaçların etkileri artırılmış oluyor. Ardından pompa özelliği olan cihaz yardımıyla ilaçlar defalarca karın içinde dolaştırılarak karın içi yıkanıyor. Bu işlem sırasında karın içine yerleştirilen ısı probları ile hastanın vücut ısısı sürekli kontrol ediliyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Keçe, “İleri evre bazı kanserlerde damardan verilen kemoterapi ilaçlarının etkisi düşük oluyor. Bu hastaların büyük çoğunluğuna yapılacak bir şey olmadığı söyleniyor. Ancak bu doğru değil. Sıcak kemoterapi ile uygun bazı tümör ve vakalarda kemoterapinin etkisi artırılarak başarılı sonuçlar alınabiliyor, sağ kalım süreleri uzatılabiliyor” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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