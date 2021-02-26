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Gündem Sibel Can ve Hakan Altun’a büyük şok! Resmen hezimet!
Gündem

Sibel Can ve Hakan Altun’a büyük şok! Resmen hezimet!

İlk bölümü ile seyirci karşısına çıkan, şarkıcı Sibel Can ve Hakan Altun’un Şarkılar Bizi Söyler programı, ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin gerisinde kaldı. İlk bölümü ile Kanal D’de yayınlanan programın reytinglerde geriye düşmesi sunucuları şoka uğrattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 14:50:00 -
Sibel Can ve Hakan Altun’a büyük şok! Resmen hezimet!

 Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici'nin bir araya geldiği Şarkılar Bizi Söyler ilk bölümüyle reytinglerde çakıldı. 

Fox TV'nin dizisi de diğer dizileri gibi hüsranı yaşadı. Mucize Doktor isimli dizi reytinglerde yerle bir oldu.

İşte perşembe günü reytingleri...

16 - Şarkılar Bizi Söyler (Kanal D)

4 - Mucize Doktor (Fox TV)

2 - Esra Erol'da (ATV)

1 - Bir Zamanlar Çukurova (ATV)

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