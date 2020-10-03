Shell, 9 bin çalışanını işten çıkarıyor

Kararın gerekçesi Petrol ve doğalgazdan düşük karbonlu enerjiye geçişin gelirleri düşürmesi, olarak gösterildi.

2019 yılının sonu itibariyle 83 bin kişiye istihdam sağlayan Shell, işten çıkarmalarla 2022 yılına kadar 2 ila 2,5 milyar dolar tasarruf edileceğini açıkladı.

Shell şirketi, düşük karbonlu enerji operasyonlarına geçiş ve maliyetleri düşürme ile ilgili geçen ay bir yönetim kurulu toplantısı düzenledi. İki yıl içerisinde işine son verilecek 7 ila 9 bin kişiden bin 500’ünün bu yıl sonuna kadar gönüllü olarak ayrılacağını belirtti.

Shell’in en büyük rakiplerinden BP şirketi de yaklaşık 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.