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Ekonomi SGK'dan borç yapılandırma ödemeleri için kritik açıklama!
Ekonomi

SGK'dan borç yapılandırma ödemeleri için kritik açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-07-31 18:25:00 - 2023-07-31 18:33:22
SGK'dan borç yapılandırma ödemeleri için kritik açıklama!

SGK, borç ödemeleri için son tarihin yoğunluk sebebiyle güncellendiğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı ve işverenlerin cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yazılı açıklamada bulunan SGK, şu ifadelere yer verdi:

"Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.

Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için, son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi, 5510 sayılı Kanun’un 100. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak 3 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından, belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."
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