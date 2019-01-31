Vatandaşların merakla beklediği SGK prim borcu tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Kurum ve işveren borçlarına yönelik prim borcu olanlar ve yapılandırma müracaatında bulunanların son tarihe kadar ödemel yapmaları halinde yapılandırma yapabilecek. Peki, SGK prim borcu son ödeme tarihi ne zaman?

SGK prim borcu son ödeme tarihi ne zaman?

Kurumumuza olan prim borçlarını yapılandırmış olmasına rağmen, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen, eksik veya geç ödeyenler gecikme zammı ile birlikte 28 Şubat tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan faydalanmaya devam edebilecekler.