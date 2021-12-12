  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı
Ekonomi

SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 31 Aralık'ta sona erecek elektronik tebligat (e-tebligat) başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 09:44:00 -
SGK, elektronik tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı

SGK'den yapılan açıklamada, 24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetmeliğe göre bu süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermektedir. Kurumumuzca, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10 Aralık 2021'de yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirmiştir. Bu nedenle 31 Aralık 2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatılmıştır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1117 artışla 796 bin 765'e ulaştı.
Erkek yüzünden birbirlerini bıçakladılar! Ahlaksızlıklarıyla bilinen 'Ciciş' kardeşlere hapis şoku!
Gündem

Erkek yüzünden birbirlerini bıçakladılar! Ahlaksızlıklarıyla bilinen 'Ciciş' kardeşlere hapis şoku!

Skandalları ve ahlaksızlıkları ile gündemden düşmeyen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlere mahkemeden kötü haber geldi. Erkek yüzünden kavga ettik..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay