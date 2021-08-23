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Aktüel

Sezonu galibiyetle açtılar

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) ilk haftasında Roma, sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 3-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:35:00 -
Sezonu galibiyetle açtılar

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) ilk haftasında Roma, sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Roma, bu akşam yeni sezonun ilk maçında Roma Olimpiyat Stadı’nda Fiorentina’yı konuk etti.

Müsabakaya iki takım da kontrollü başlarken, 17. dakikada Fiorentina kalecisi Bartolomiej Dragowski’nin rakibi Tammy Abraham’a ceza sahası dışında yaptığı harekete hakem Luca Pairetto doğrudan kırmızı kart gösterdi ve konuk takım sahada 10 kişi kaldı.

26. dakikada Abraham'ın ara pasında ceza sahası içinde toplan buluşan Henrikh Mkihtaryan, topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı, Roma’nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının 52. dakikasında Romalı Nicolo Zaniolo, rakibine yaptığı faulden ikinci sarı karttan kırmızı görerek Roma’yı sahada 10 kişi bıraktı.

60. dakikada Fiorentina’da Nikola Milenkovic, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

Roma’dan ise bu gole yanıt gecikmedi ve 64. dakikada Jordan Veretout, başkent takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

Veretout, 79. dakikada bir gol daha atarak farkı 2’ye çıkardı: 3-1. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti.

Roma, Fiorentina'yı 3-1 yenerek, Trabzonspor ile 26 Ağustos Perşembe günü yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesi öncesinde Serie A'da sezonu galibiyetle açmış oldu.

Serie A'da gecenin diğer maçında Napoli, sahasında ağırladığı Venezia'yı Lorenzo Insigne ve Eljif Elmas'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligin ilk haftası yarın oynanacak olan Cagliari-Spezia ve Sampdoria-Milan karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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