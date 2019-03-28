0553 313 94 23

Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in marka değerini yükseltiyor

Altınordu tarafından bu yıl 6.

28 Mart 2019 Perşembe 10:35
Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in marka değerini yükseltiyor

Altınordu tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecekUluslararası U12 İzmir Cup için geri sayıma geçilirken, Başkan Seyit Mehmet Özkan bu turnuvayla İzmir’in marka değerini yükselttiklerini söyledi.


Altınordu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6.’sı yapılacak olan U12 İzmir Cup’a oldukça kısa bir süre kaldı. 5-6-7 Nisan tarihlerinde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapılacak turnuvada bu sezon 72 takım ipi göğüslemek için mücadele verecek. Turnuvanın ilk kez 72 ekiple start alacağını belirten Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu yola çıktığımızda 6 takımla işe başladık. Bir hayalimiz vardı. Sonraki yıllarda bu sayıyı hep arttırdık. U12 İzmir Cup, her sene gelişen ve sürdürülebilir bir turnuva haline geldi. Altınordu’nun misyonuna ve vizyonuna da, ülkemize de çok yakışıyor. Herkesi bu şenliğe davet ediyoruz. Ailecek keyifle eğlenilebilecek, maç seyredilebilecek bir turnuva olacak" dedi.



"Avrupa’dan çok övgü aldık"


Geçmiş yıllarda yapılan organizasyonlar neticesinde U12 İzmir Cup’ın Avrupa kabul gören bir organizasyon haline geldiğini belirten Özkan, "Bu organizasyona küçükten başladık ve devamında da neler yapabileceğimizi gösterdik. Avrupa’dan katılan büyük takımlar buradan memnun ayrılınca da U12 İzmir Cup vazgeçilmez hale geldi. Geçen yıl 56 takımla yaptığımız turnuva için özellikle Avrupa’dan çok övgü aldık. Bu sezon da herkesin katkı verdiği bir turnuva olacak. 51 yabancı takım olacak. Bunların içinde çok önemli takımlar var, geleceğin yıldız adaylarını bu turnuvada izleme şansı bulacağız" ifadelerini kullandı.



"Ülkemiz için kazanç"


Uluslararası U12 İzmir Cup’ın hem Türkiye’nin hem de İzmir’in tanıtılmasında büyük rol oynadığının altını çizen Altınordu Başkanı, turnuvayı yaklaşık 20 bin kişinin izleyeceğini belirtti. Özkan, "Bu turnuvayla hem ülkemizin hem de İzmir’in marka değerini yükselttiğimize inanıyoruz. Turnuvaya katılan 24 ülkeden 72 takımda oynayan çocukların hepsi, ’İzmir’e gittik, gezdik, tarihini tanıdık, Selçuk’a gidip maç oynadık’ diyecekler. Bu da ülkemiz için oldukça büyük bir kazanım olacak. Geçen yıl turnuva boyunca 10 bini aşkın ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl bu sayının iki katına çıkacağını düşünüyorum. 5-6-7 Nisan’da yaşanacak olan futbol şölenine herkesi bekliyoruz" diye konuştu.



"Yeterli destek alamadık"


Turnuvanın ekonomik boyunu da açıklayan Seyit Mehmet Özkan, yeterli desteği alamadıklarının altını çizerek, "Yol arkadaşlarımızın, değerler ortağımızın desteğini gördük. Temas halinde olduğumuz diğer kurum ve kuruluşlardan çok büyük bir destek alamadık. Ancak umudumuz sürüyor. Yaklaşık 4 milyon TL’lik turnuva giderimizi bir şekilde oluşturacağız" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    1. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    2. Merkez Bankasından swap hamlesi
    3. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    4. (özel) İkinci el araç alırken..
    5. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    6. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    7. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    8. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    9. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    10. Filede derbi heyecanı
    11. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    12. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    13. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    14. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle..
    15. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    16. Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in..
    17. Sivrice hem futbolun, hem maceranın..
    18. Küçükçekmece’nin dahileri..
    19. Başkan Kocaoğlu: “Tarım ihmale gelmez”
    20. (Özel) İzmir gevreği sevdalısı köpek..
    21. Maduro’nun eski Ekvador Devlet..
    22. Devin Booker tarihe geçti
    23. Tatvanlı öğrenciler tiyatroyla buluştu
    24. Zonguldak Valiliği seçim yasaklarını..
    25. TYP başvuru 2019 İŞKUR KPSS şartsız..
    26. Başkent otobüslerinde ücretsiz..
    27. Koca: "Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde..
    28. TESKOMB Başkanı Akgül’den..
    29. Şok uygulamada 35 firari yakalandı
    30. Oltu’da tuğla fabrikası açıldı
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...