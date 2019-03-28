Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in marka değerini yükseltiyor

Altınordu tarafından bu yıl 6. kez düzenlenecekUluslararası U12 İzmir Cup için geri sayıma geçilirken, Başkan Seyit Mehmet Özkan bu turnuvayla İzmir’in marka değerini yükselttiklerini söyledi.

Altınordu tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6.’sı yapılacak olan U12 İzmir Cup’a oldukça kısa bir süre kaldı. 5-6-7 Nisan tarihlerinde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapılacak turnuvada bu sezon 72 takım ipi göğüslemek için mücadele verecek. Turnuvanın ilk kez 72 ekiple start alacağını belirten Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu yola çıktığımızda 6 takımla işe başladık. Bir hayalimiz vardı. Sonraki yıllarda bu sayıyı hep arttırdık. U12 İzmir Cup, her sene gelişen ve sürdürülebilir bir turnuva haline geldi. Altınordu’nun misyonuna ve vizyonuna da, ülkemize de çok yakışıyor. Herkesi bu şenliğe davet ediyoruz. Ailecek keyifle eğlenilebilecek, maç seyredilebilecek bir turnuva olacak" dedi.

"Avrupa’dan çok övgü aldık"

Geçmiş yıllarda yapılan organizasyonlar neticesinde U12 İzmir Cup’ın Avrupa kabul gören bir organizasyon haline geldiğini belirten Özkan, "Bu organizasyona küçükten başladık ve devamında da neler yapabileceğimizi gösterdik. Avrupa’dan katılan büyük takımlar buradan memnun ayrılınca da U12 İzmir Cup vazgeçilmez hale geldi. Geçen yıl 56 takımla yaptığımız turnuva için özellikle Avrupa’dan çok övgü aldık. Bu sezon da herkesin katkı verdiği bir turnuva olacak. 51 yabancı takım olacak. Bunların içinde çok önemli takımlar var, geleceğin yıldız adaylarını bu turnuvada izleme şansı bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz için kazanç"

Uluslararası U12 İzmir Cup’ın hem Türkiye’nin hem de İzmir’in tanıtılmasında büyük rol oynadığının altını çizen Altınordu Başkanı, turnuvayı yaklaşık 20 bin kişinin izleyeceğini belirtti. Özkan, "Bu turnuvayla hem ülkemizin hem de İzmir’in marka değerini yükselttiğimize inanıyoruz. Turnuvaya katılan 24 ülkeden 72 takımda oynayan çocukların hepsi, ’İzmir’e gittik, gezdik, tarihini tanıdık, Selçuk’a gidip maç oynadık’ diyecekler. Bu da ülkemiz için oldukça büyük bir kazanım olacak. Geçen yıl turnuva boyunca 10 bini aşkın ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl bu sayının iki katına çıkacağını düşünüyorum. 5-6-7 Nisan’da yaşanacak olan futbol şölenine herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

"Yeterli destek alamadık"

Turnuvanın ekonomik boyunu da açıklayan Seyit Mehmet Özkan, yeterli desteği alamadıklarının altını çizerek, "Yol arkadaşlarımızın, değerler ortağımızın desteğini gördük. Temas halinde olduğumuz diğer kurum ve kuruluşlardan çok büyük bir destek alamadık. Ancak umudumuz sürüyor. Yaklaşık 4 milyon TL’lik turnuva giderimizi bir şekilde oluşturacağız" dedi.