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Aktüel Seyir halindeyken alev alan cip yandı
Aktüel

Seyir halindeyken alev alan cip yandı

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alarak yanan cip, kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 21:44:00 -
Seyir halindeyken alev alan cip yandı

Osmaniye'de seyir halindeyken alev alarak yanan cipin, kullanılamaz duruma geldiği bildirildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ULB 15 plakalı cip, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği cipte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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