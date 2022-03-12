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Aktüel Seyir halindeydi! Kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Seyir halindeydi! Kullanılamaz hale geldi

Hatay'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 22:29:00 -
Seyir halindeydi! Kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Beyazıt Salih U'nun kullandığı 31 NDJ 33 plakalı otomobil, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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