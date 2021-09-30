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Aktüel Seyir halindeki otomobilde yangın
Aktüel

Seyir halindeki otomobilde yangın

İstanbul-Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 21:54:00 -
Seyir halindeki otomobilde yangın

İstanbul-Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı sonrasında, Beşiktaş sapağı ilerisinde seyir halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis çevrede önlem alırken, araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, araç yangını ve itfaiyenin müdahalesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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