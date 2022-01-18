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Aktüel Seyda Muhammed Konyevi hastalandı mı? Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumu nasıl?
Aktüel

Seyda Muhammed Konyevi hastalandı mı? Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumu nasıl?

Seyda Muhammed Konyevi hastalığı ne? Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri Nakşibendi tarikatının Halidiye koluna mensup bir Allah dostudur. Nakşibendi büyüklerinden olan Menzil Şeyhi Seyda Muhammed Raşit Erol Hazretlerinin halifesi olan Seyda Muhammed Konyevi, Seyda hazretlerinin ahirete intihali sonrası Konya- Reyhani köyünde insanlığı irşada devam etmekte. Son günlerde sosyal medya üzerinden Seyda Muhammed Konyevi ‘bin (k.s) hastalandığına ilişiknn paylaşımlar yapılmakta. Peki Seyda Muhammed Konyevi hastalandı mı? Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2022-01-18 11:27:00 - 2022-01-18 11:29:58
Seyda Muhammed Konyevi hastalandı mı? Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumu nasıl?

Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin sağlığı ile ilgili gerek mesajlarda gerek sosyal medyada bazı haberler ve bilgiler duyulmaktadır. Kevser Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu da  Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumuna ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Peki Seyda Muhammed Konyevi hastalandı mı? Seyda Muhammed Konyevi sağlık durumu nasıl?

Seyda Muhammed Konyevi kimdir?

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, miladi 1942 yılında Mardin ilinin  merkezine bağlı Konaklı köyünde doğdu. Şu an hayatta olup Konya sivil  havaalanı civarında bulunan Reyhani köyünde Allah-u Zülcelal'ın emir ve  nehylerini anlatmak suretiyle, insanların dünyada ve ahirette  kurtuluşlarına vesile olmaktadır. Sevenleri arasında Seyda namıyla  tanınmıştır.

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, anne tarafından  Hz. Ömer radıyallahu anh'ın soyundandır. Dört yaşında iken Kur'an-ı  Kerim'i öğrendi ve hatmetti. İlim, marifet öğrenmeye ve çeşitli  maharetler kazanmaya başladı. Daha küçük yaşlarda büyük bir zat ve insanlara hidayet rehberi  olacağı belliydi. İlim tahsiline başlamadan önce bir süre kendi  keçilerine çobanlık yaptı. O zaman köyleri kuraklık idi. Keçileri otlatmak için gece yola  çıkarken, sabah namazını düşünerek suyunu yanında götürürdü. Herhangi  bir sebeble suyu zayi olduğu zaman;  "Sabah namazının abdestini nasıl  alacağım." diye geceyi uyumadan, hep düşünerek geçirir, epey uzaklıktaki  köye doğru karanlıkta giderdi. Köye gelirken sabah namazının vaktinin geçmesinden, güneşin  doğmasından hep endişe ederdi. Köye vardığında ise Allah-u Zülcelal'in  bir lütfu olarak henüz sabah namazı vakti girmemiş olurdu.

seyda muhammed konyevi

Seyda-i Konyevi (ks) o günlere dair konuşurken bunların hepsinin  Allah-u Zülcelal'in bir ikramı, O'nun bir ni'meti olduğunu ifade  etmektedir. Bütün bunları; kendi kemalatı olduğunu açıklamak için değil,  Allah-u Zülcelal'in kendi üzerindeki bir ni'meti olduğunu açıklamak  için söyler...

Seyda-i Konyevi (ks) daha küçük yaşlardayken bile cemaati  kaçırmazdı. Köy halkından o yaştakiler arasında camiiye gelen de yoktu.  Köyün imamlığını yapan akrabası, ona nazar değmesinden korkardı.  Bunları, hiç kimse ona zahiri irşad yapıp, tavsiye etmediği, anlatmadığı  halde ibadetlerine devam ediyordu. Bu da gösteriyor ki bütün bunlar,  Allah-u Zülcelal'in ona bir ikramıdır.

Seyda Muhammed Konyevi  Hazretlerinin keskin zekası bir çok kimse-nin dikkatini çekmişti.  Akrabaları onun okuyup öğretmen olmasını isterken o ilim uğruna bir  medreseye yerleşti. Medrese günlerinden bahsederken şöyle buyurmuştu: "O  günlerin tadı bambaşka idi. İlim ve din aşkı bizi öyle sarmıştı ki; eve  geldiğim zaman, akrabalarımız, ilim ve din aşkından deli olacaksın diye  üzülürlerdi." İlim hocalarından birisi onun için: "Yalnız o talebeliğin hakkını veriyordu." buyurmuştu.

seyda muhammed konyevi

Seyda  Muhammed Konyevi Hazretleri, Muhammed Diyauddin Hazretleri'nin  torunlarından Molla Takyeddin'in halifesi Molla Abdulbaki ve Seyda  Süleyman Banihi'den de ilim tahsil etti. Bir kaç alimden daha ilim  tahsil ederek en son Gavs-ı Bilvanisi'nin halifelerinden Abdussamed-i  Ferhendi'nin yanına geldi. Onun yanında bir yıl kaldıktan sonra zahiri  ilimlerden icazet aldı. Daha sonra, Abdussamed-i Ferhendi, güzel  ahlakından dolayı onu kızıyla evlendirdi.

Seyda-i Konyevi (ks), Abdussamed-i Ferhendi (ks)'nin yanında iken  icazetine iki ay kala şöyle bir rüya gördü;  "Şah-ı Hazne (ks)'nin oğlu,  Şeyh Aleaddin'nin bir elçisi, şeyh Aleaddin'in; "Ben filan yerdeyim,  bekliyorum, acele gel!" dediğini nakletti. Bu rüyanın işaretiyle Şeyh  Aleaddin'nin yanına giderek ona intisap etti. Kısa bir zaman sonra Şeyh  Aleaddin vefat edince, köyüne döndü. O zamanlar dayısı o köyün imamı  idi.  Dayısı görevden ayrılınca, köy halkı ona imamlık yapmasını teklif  ettiler. Seyda-i Konyevi (ks) kendi köyü olması sebebiyle ilk önce kabul  etmek istemedi. Ancak çok ısrar üzerine onlara iki şart koştu.

Bu şartlardan birincisi; çalgılı düğünlerin terkedilmesi ve kadınlarla erkeklerin bir arada oynamamaları idi. kincisi; beraberinde getirdiği talebelerin, bakımının üstlenilmesi  idi. Köylüler bu şartları kabul ettiler. Orada küçük bir medrese yaparak  üç yıl ikamet etti. Üç yıl sonra kendi tabirleriyle oradaki nasibi bitti. Köylülerden  birisi düğününü çalgılı bir şekilde yapınca, oradan ayrıldı. Bazı  geceler hayırlı bir yer ve hayırlı bir nasip dileyerek ağladığı  söylenir. Allah-u Zülcelal onun bu duasını kabul etti.

O sıralarda Gavs-ı Bilvanisi (ks) vefat etmiş ve oğlu Seyyid Muhammed  Raşid (ks), insanlara Allah-u Zülcelal'in emir ve nehylerini anlatmak  suretiyle irşada başlamıştı. Seyda-i Konyevi (ks), Seyyid Muhammed Raşid  (ks)'nin daveti üzerine, kayınpederi Abdussamed-i Ferhendi (ks) ile  birlikte Menzil köyüne geldi. Yirmi  yıldan fazla Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin yanında kaldı ve  hizmetinde bulundu. Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, o günleri  anarken: "Keşke bütün ömrümüz onun hizmetinde geçseydi." buyurmuştu.

Bazı  insanlar, Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri'nin, bazı nedenlerle oradan  ayrılma söylentisi üzerine, Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri'nin şöyle  dediğini nakletmişlerdir: "Ey Molla Muhammed! Senin Menzilden  ayrılman benim yüz ölümüme bedeldir. Ben bulunduğum müddetçe burada  olacaksın. Benimle geldin ve benimle gideceksin."

Seyyid Muhammed Raşid (ks), Seyda-i Konyevi (ks)'yi çok severdi.  Hatta bazı insanlar söyleyemedikleri meseleleri onun aracılığıyla Seyyid  Muhammed Raşid (ks)'e iletirlerdi. Seyda-i Konyevi (ks)'ye; "Seyyid  Muhammed Raşid (ks) sizi çok seviyor. Bunun hikmeti nedir?" dedikleri  zaman; "O benim kemalatımdan değil, Seyyid Muhammed Raşid (ks)'nin  şevkat ve merhametindendir." diye buyurmaktadır.

Asrımızın büyük  islam alimlerinden olan Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, Seyyid  Muhammed Raşid Hazretlerinin vefatından sonra bir yıla yakın teberrüken  Menzil'de kaldı. Daha sonra Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin işareti  üzerine Konya'ya hicret etti. Halen Konya'da insanlara Allah-u  Zülcelal'in emir ve nehylerini anlatmak suretiyle onların dünyada ve  ahirette saadete kavuşmalarına vesile olmaktadır.

Seyda-i Konyevi (ks), sevenlerine daima Hz. Peygamber (sav)'in ve  ashab-ı kiramın yolundan gitmelerini tavsiye etmektedir. Sevenlerine,  Allah-u Zülcelal'in rahmetinden, nefsin ve dünyanın kötülüğünden çok  bahsettmekteler.  Ziyaretine gelenlere Hz. Peygamber (ks), ashab-ı kiramdan ve ilmiyle  amel eden alimlerin ahlakından bahseder ve onlar gibi ahlaklanmalarını  tavsiye etmekteler.

Seyda hazretlerinin 40'ı geçkin kitabı yayınlanmış olup şu anda sadece 34 tanesinin basımı yapılmaktadır.

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