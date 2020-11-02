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Aktüel SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs
Aktüel

SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:28:40 -
SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

İSTANBUL (AA) - Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı, İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağını duyurdu.

SEY Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, İzmir'deki depremin herkesi derinden sarstığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Biliyoruz ki ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı. Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz."

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