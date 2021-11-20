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Kültür - Sanat Sevindiren gelişmeyi Bakan Ersoy açıkladı: 11 tane daha bulduk
Kültür - Sanat

Sevindiren gelişmeyi Bakan Ersoy açıkladı: 11 tane daha bulduk

İnsanlık tarihinin yeniden yazılmasına sebep olan Göbeklitepe'de her geçen gün yeni bir keşif yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe'yi Güney Anadolu'nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Kazı araştırma sonuçları sonucunda 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:26:00 -
Sevindiren gelişmeyi Bakan Ersoy açıkladı: 11 tane daha bulduk

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Bakan Ersoy, milletvekillerinin soruların cevapladı. Ersoy, Ankara’da Başkent Kültür Yolu’ belirleyeceklerini söyleyerek, “Önümüzdeki ay lansmanını yapacağız. Kültür Yolu Festivali ile aynı tarihlerde Başkent Kültür Yolu Festivali’ni hayata geçireceğiz” dedi.

Göbeklitepe’nin 1980’li yıllarda Türkiye’nin gündemine geldiğini belirten Bakan Ersoy, “Bizim Bakanlığımız döneminde hiç olmadığı kadar Göbeklitepe dünya çapında gündeme geldi. Biz daha da ileri gittik. Göbeklitepe’yi Güney Anadolu’nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak görüyoruz. Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Şu ana kadar yaptığımız kazı araştırma çalışmaları sonucu 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe. 12 ile sınırlı kalmayacak. 5 ülkeden 8 üniversite ve akademi başvurularda bulundu. Bir o kadar başvuru var. Hepsini kabul ediyoruz. Türkiye’den de akademik başvuru var, onları da kabul ediyoruz, kaynak çıkarıyoruz. Kabinede konuşuldu, devlet projesi haline getirildi. Hızlı bir şekilde burası Taş Tepeler neolitik Çağ Parkı olarak adlandıracağız. 100 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz” diye konuştu.
İspanya’nın geçen yıla göre yüzde 30 büyüyeceğini belirten Ersoy, “Türkiye 80-100 bandında büyüyecek. Türkiye, turizm tarihinde ilk kez İspanya’dan daha fazla turist aldı” ifadelerini kullandı.

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