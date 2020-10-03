Sevindiren gelişme! Yerli üretim doğal gaz ticaretine destek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2016’da yürürlüğe giren Doğal Gaz Depolama Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişikliğe gitti.
Mevcut usul ve esaslar, sadece yerli üretim doğal gaz üretip satış yapan şirketleri depolama yükümlülüğünden muaf tutuyordu. Ayrıca yerli üreticilerden alınan gazın satışını yapan toptancı şirketlerin ticarete konu olan miktarın yüzde 2’sini depolama yükümlülüğü bulunuyordu. Yapılan değişiklikle söz konusu toptancı şirketlerin doğal gaz depolama yükümlülükleri kaldırıldı. Bu kararla toptancı şirketlerin depolama yükümlülüğünden doğan maliyetlerinin azalmasına destek olunması ve yerli üretim doğal gaz ticaretinin artırılması ve desteklenmesi hedefleniyor.