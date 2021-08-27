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Ekonomi Sevindiren gelişme! Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 78.2 milyar kâr
Ekonomi

Sevindiren gelişme! Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 78.2 milyar kâr

Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde işlem gören şirketlerin toplam net kârı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121.9 artarak 78 milyar 246 milyon liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:17:00 -
Sevindiren gelişme! Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 78.2 milyar kâr

İlk yarı finansalsonuçlarını paylaşan 97 şirketten 85’i net kâr açıkladı, 12’si ise zarar yazdı. İlk yarıda en fazla kâr elde eden şirket ise 5 milyar 801 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Şirket, 2020’nin ilk yarısında 868 milyon lira düzeyinde bulunan net kârını 2021’in aynı döneminde 5 milyar 801 milyon liraya çıkardı.

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