Sevindiren gelişme! Borsadaki şirketlerden ilk yarıda 78.2 milyar kâr

İlk yarı finansalsonuçlarını paylaşan 97 şirketten 85’i net kâr açıkladı, 12’si ise zarar yazdı. İlk yarıda en fazla kâr elde eden şirket ise 5 milyar 801 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu. Şirket, 2020’nin ilk yarısında 868 milyon lira düzeyinde bulunan net kârını 2021’in aynı döneminde 5 milyar 801 milyon liraya çıkardı.