Setur alternetif seyahatler oluşturmayı sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Setur Operasyonlar Direktörü Oktay Temeller, "Setur olarak yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temeller, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmin geleceğinin, sektör paydaşları ile birlikte şekillenebileceğini bildirdi.

Bireysel ya da kurumsal olarak hizmetlerden faydalanan misafirlerin talep ve beklentilerinin bu geleceğe yön vereceğini belirten Temeller, herkes için önceliğin sağlık ve güven olduğunu aktardı.

50 yılı aşkın tecrübesiyle turizmin öncüleri arasında yer alan Setur’un pandeminin ilk günlerinden itibaren hem çalışanları hem de misafirleri için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Temeller, şunları kaydetti:

“Çalışma yöntemlerimizden, ürün gamımıza kadar her alanda yenilendik. Turizm, bireysel - kurumsal otel ve uçak biletinden, MICE ve turlara kadar çok ayaklı ve büyük bir sektör. Biz Setur olarak tüm alanlarda kaliteli ve güvenilir hizmet vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vererek memnuniyetlerini sağlamak üzere her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de tüm departmanlarımız, misafirlerimizin sağlığını gözeterek hem ürün gamımızı ve operasyonel süreçlerimizi yeniledik, hem de geleceğe yönelik yeni modeller oluşturmaya başladık.”





- "Önceliğimiz misafirlerimizin sağlığı"





Oktay Temeller, Setur olarak pandemiyle birlikte aldıkları önlemlere değinerek, “Yurt içi seyahatlerimize katılan misafirlerimizi 'Güvenli Turizm Serfikası' sahibi otellere yönlendirdik. Sadece aileleri ya da güvendikleri arkadaşlarıyla bir arada olmayı tercih edenler için yurt içinde güvenli mavi yolculuk tur seçeneğimizi hayata geçirdik. Yurt içi turlarımızda kullandığımız araçlarımızda kapasite sınırımızı yüzde 50 yaptık ve araçlarımızın düzenli dezenfekte edilmesi, çalışanlarımızın tamamının kapsamlı şekilde eğitilerek önlemlerin en disiplinli şekilde uygulanmasını sağladık.” değerlendirmesinde bulundu.

Temeller sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi ile kurumsal seyahat sektörünün dinamikleri ve önceliklendirmelerinde önemli değişimler yaşandı. İş ortaklarımız ve hizmet verdiğimiz şirketler ile çalışanlarının güvenli seyahati adına detaylı çalışmalar gerçekleştirdik. Misafirlerimiz seyahat planlamalarını önce sağlık düşüncesiyle planlamaya başladı. Geldiğimiz noktada Setur olarak yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmaya devam edeceğiz.

Bununla birlikte yurt dışı turizminde Setur olarak tüm turlarımızı yeni normale uygun olarak yeniden düzenledik. Yeni tur rotaları, grupların kişi sayıları, seyahat esnasında dikkat edilecek tüm hususları önceden belirledik ve bu doğrultuda tüm aksiyon planlarımızı hazırladık. Pandemiden en çok etkilenen alanlardan olan MICE tarafında da yurt içindeki etkinlik ve toplantıları yeni normale uygun halde organize etmeye başladık. Korunma ve mesafe yöntemleri en üst düzeyde, katılımcı sayısı azaltılmış, yarı canlı, yarı online hibrit etkinlik ve toplantılarla sektörde yeniden bir hareketlenmenin olacağını düşünüyoruz.”





- "İlk çeyrekle birlikte ciddi bir yoğunluk yaşayacağımızı öngörüyoruz"





Temeller, Setur olarak misafirlerin taleplerine yönelik hazırlıklarını şöyle anlattı:

“Yurt içinde 'Güvenli Turizm Serfikası' alan otellere yönlendirme yapmaya ve turlarımızda alınan önlemlere dikkatle uymaya devam edeceğiz. Portföyümüze birçok yeni butik otel katacak ve küçük gruplar olarak yapılacak tesislerimizin sayısını artıracağız. Yeni dönem için de turlarımız daha az kişi sayısı ile hijyen güveliğinden emin olduğumuz oteller, ören yerleri, restoran ve açık hava destinasyonlarından oluşacak. Setur olarak yurt dışında kişiye özel çözümlerimizle daha önce olduğu gibi bu süreçte de misafirlerimizin taleplerini karşılayacak ürün yelpazesine sahibiz.Yurt dışı seyahatlerinin başlaması ile misafirlerimize güvenle sehayat edebilecekleri yeni alternatiflerimiz ile hizmet vermeye devam edeceğiz.

Kurumsal tarafta 2021 yılında mevcudu koruyarak yeni satış kanalları yaratmak öncelikli hedefimiz. Türkiye’de teknolojik ilklere imza atmış bir şirketiz ve sektöre yön verecek lider konumumuzu pekiştireceğiz. Dijital alt yapı geliştirme ve yeni teknolojiler üretme konusundaki kararlılığımız 2021 yılında da ön planda olacak. MICE tarafında pandemiden dolayı işlerimiz 2021 yılına ertelendi. Dolayısıyla 2021’de hem bu seneden ertelenenler hem de yeni yılın işlerinden dolayı ilk çeyrekle birlikte ciddi bir yoğunluk yaşayacağımızı öngörüyoruz. Bunun için hem tedarikçilerimiz hem de kendi kadromuz ile çalışmalarımızı profesyonel bakış açımızla sürdürüyoruz. Profesyonel kadromuz, güçlü tedarikçi ağımız ve 50 yılı aşkın tecrübeli ve güvenilir şirket yapımız ile 2021 yılına ve sonrasına şimdiden hazırız.”