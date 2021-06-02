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Dünya Sessizce harekete geçtiler! İran'dan Suriye hamlesi
Dünya

Sessizce harekete geçtiler! İran'dan Suriye hamlesi

Suriye'de Beşşar Esed ve Rusya'ya destek veren İran, Humus bölgesinde yeni bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:37:00 -
Sessizce harekete geçtiler! İran'dan Suriye hamlesi

İran Devrim Muhafızları Suriye'de yeni bir askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Söz konusu askeri üs, İran'ın ülkedeki en büyük askeri üssü olacak.

İran'a bağlı askeri güçler, Suriye'nin orta kesimindeki Humus'un kırsal bölgesine söz konusu askeri üssü kurmak için çok sayıda takviye kuvvet sevk etti.

Yerel kaynaklardan Levant 24'ün haberine göre, bölgeye çok sayıda topçu bataryası, askeri mühimmat ve askeri araç getirildiği bildirildi.

Söz konusu silah ve mühimmatlar Irak üzerinden Suriye sınırındaki El Bukemal bölgesinden Suriye'ye giriş yaptı.

Daha sonra mühimmatları taşıyan askeri araçlar Palmira bölgesinden Humus kırsalına giriş yaptı.

Askeri üssün bölgedeki T-4 (Tayfur) askeri hava limanı yakınlarında kurulması bekleniyor.

İran son dönemde Suriye'deki varlığını artırma eğiliminde.

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