Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Evde ses kısıklığına anında çözüm

Ses kısıklığı nedir?

Ses, gırtlakta bulunan ses tellerinin birleşerek aradaki boşlukların kapanmasıyla oluşur. Eğer bu boşluklar tam olarak kapanmazsa ses kısıklığından söz edebiliriz. Ortaya çıkan ses kısıklığının sebebi, ses tellerinde meydana gelen hasarlarla ya da ses tellerinin tahriş olmasıyla açıklanabilir. Ses kısıklığının en yaygın sebebi, akut larenjittir.

Ses kısıklığı nedenleri

Ses kısıklığına; grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu rahatsızlıkları, midedeki asitli içeriğin boğazı tahrişine neden olan reflü gibi hastalıklar, sigara kullanımı ya da pasif içicilik, kafein içeren içecekler veya alkollü içeceklerin tüketilmesi, çığlık, uzun süreli yüksek desibelli şarkılar söylemek ve bağırmak gibi faktörlere bağlı olarak ses zedelenmesi, nörolojik bozukluklar, alerjiler, ses tellerinde oluşan deformasyonlar, zehirli maddelerin solunması, kuvvetli öksürme atakları, gırtlaktaki ses kutusuna gelecek darbeler, ses tellerinde oluşan anormal yapılar, boğaz, tiroid, akciğer kanserleri, erkeklerde ergenliğe geçiş dönemi, tiroid bezinde meydana gelen işlev bozuklukları, ses oluşturmaya yardımcı kasların zayıflaması ve zarar görmesi gibi faktörler sebep olur.

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ses tellerinin inflamasyonu yani akut larenjit durumunda, doğal tedavi yöntemleri ve çay tüketimi tercih etmek iyi olacaktır.

Boğazınız ağrıyorsa ılık tuzlu suyla boğazınız rahatlayana kadar gargara yapabilirsiniz.

Evinizde, iş yerinizde kuru hava solumak boğazının tahriş olmasına sebep olabilir. Bu yüzden bulunduğunuz ortamlardaki havanın nemlendirilmesi önem arz etmektedir. Bunu bir buhar makinesiyle yapabileceğiniz gibi kalorifere ıslak havlu asmak gibi basit bir yöntemle de sağlayabilirsiniz. Ilık bir duş almak da boğazınızın nemlenmesine vesile olacaktır.

Boğaz ağrılarınızı dindirmek amacıyla pastil kullanımını tercih edebilirsiniz.

Ses kısıklığını gidermek için küçük bir bardak suya 2 çorba kaşığı sirke ve bir çay kaşığı bal ekleyip tüketebilirsiniz.

Papatya, zencefil gibi rahatlatıcı çaylar boğaz ağrınızın dinmesine vesile olup, sizi rahatlatacaktır.

1 tatlı kaşığı bala 4-5 damla limon damlatıp gargara yapıp tüketmek boğazınızı yatıştırır.

Doğal antibiyotik lakaplı sarımsağı tüketmeniz, ses kısıklığının tedavisine yardımcı olacaktır.

Evde doğal çözümler



Ilık tuzlu su ile gargara. Ağrılı ve tahriş olmuş boğaz ve ses kısıklığı için ılık tuzlu su ile gargara yapmak etkili sonuçlar verebilir.

Solunan havayı nemlendirmek.

Boğaz pastilleri kullanmak.

Elma sirkesi içmek.

Ballı papatya çayı tüketmek.

Zencefil kökü.

Ses kısıklığını önlemek için neler yapmalı?