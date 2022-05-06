Ses kısıklığı neden olur? Ses kısıklığı nasıl geçer, Evde bitkisel ve doğal tedavi ile boğaz tahrişine son verin!

Ses, gırtlakta bulunan ses tellerinin birleşerek aradaki boşlukların kapanmasıyla oluşur. Eğer bu boşluklar tam olarak kapanmazsa ses kısıklığından söz edebiliriz. Ortaya çıkan ses kısıklığının sebebi, ses tellerinde meydana gelen hasarlarla ya da ses tellerinin tahriş olmasıyla açıklanabilir.

Ses kısıklığı, ses seviyesinde meydana gelen anormal değişiklik olarak tanımlanabilir. Genel olarak boğazda kaşıntı ve kuruluk eşlik eder. Zayıf, pürüzlü, titrek ses kalitesini ifade etmektedir. Ses tellerinde sorunlardan ve gırtlak bölgesinde enfeksiyonlardan kaynaklanır. 10 günden fazla sürmesi halinde altında ciddi bir sorun yatıyor olabilir.

Ses kısıklığı nedenleri nelerdir?

Asit reflü.

Sigara kullanımı

Kafeinli ve alkollü içeceklerin tüketilmesi.

Çığlık atmak, uzun süreli şarkı söylemek veya başka nedenlerle ses tellerini aşırı kullanmak.

Toksik maddelerin solunması

Aşırı derecede öksürmek.

Gırtlakta bulunan ses kutusuna darbe almak.

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ses kısıklığı tedavisi için öncelikle altta yatan nedeni bulmak gerekir. Bu nedenle göre tedavi süreci belirlenebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı gelişen akut larenjit genel olarak kendi başına düzelmektedir. Öksürük önleyen ilaçlar ve nemlendirilen hava ile destekleyici yöntemler, şikayetlerin azalmasına neden olur.

Ses kısıklığına ne iyi gelir evde uygulanan yöntemler üzerinden de tanımlanabilir. Ilık su ile gargara yapmak, ses kısıklığına, ağrılı ve tahriş olan boğaz için son derece etkilidir. Bu nedenle 1 su bardağı ılık su ve yarım çay kaşığı tuz ile yapılan çözelti, rahatlamaya neden olmaktadır.

Boğaz Tahrişi Ses Kısıklığına Ne iyi Gelir?

Ses kısıklığına ne iyi gelir evde çözüm yöntemleri üretilmesi gereken bir konudur. Solunan havanın nemlendirilmesi ses tellerinin iltihaplanmasını engeller. Kuru hava solumak kişinin boğazının tahriş olmasına neden olacaktır. Özellikle kış mevsimlerinde bu durumun çok sık olduğu bilinmektedir. Kalorifere ıslak havlu asmak, buhar makinesi kullanmak havanın nemlendirilmesine çok yardımcı olur.

Nemli hava; boğazdaki tahrişin iyileşmesi ve balgamın inceltilmesine yardımcı olmaktadır. Ilık duş almak da ses kısıklığına iyi gelir. Bunların yanında boğaz pastilleri kullanmak, ballı papatya çayı tüketmek, elma sirkesi içmek, zencefil kökü yöntemleri de sayılabilir.

Ses Gitmesine Ne İyi Gelir?

Ses kısılması nasıl geçer sorusuna yanıt için yapılması gereken önemli 2 nokta vardır. Sigarayı bırakmak ve ses tellerini dinlendirmek, ses gitmesinin önüne geçen faktörlerin başında gelir. Ses tellerinde iltihap gelişmesi, şişme ve tahribat meydana getirir. Bunun düzelmesi ve sesin eski halini almak için zamana ihtiyaç vardır. Bu nedenle bağırmaktan ve çok fazla konuşmaktan kaçınmak gerekir. Toplantıda veya grup önünde konuşmak durumunda kalınırsa ses yükselttiricilerden destek almak önemlidir.

Ses kısıklığı daha çok; avukat, öğretmen, ses sanatçısı ve tiyatrocu gibi sesini çok yoğun bir şekilde kullanmak zorunda kalan kişilerde meydana gelen bir hastalıktır. Sürekli olarak konuşmak zorunda kalan kişiler, doğru nefes alma tekniklerini iyi bilirse, daha az ses kısılması sorunu ile karşı karşıya kalır. Ses kısılmasının en önemli nedeni ses tellerinin tahriş olmasıdır.

Kimyasal gaz solumak, reflü, kronik öksürük, fısıltı ile konuşmak, bağırmak, sigara ve alkol tüketimi gibi nedenler boğazda enfeksiyon nedeniyle ses kısılmasına yol açabilir. Pek çok doğal yöntemi kullanarak ses kısılması ve ses gitmesi sorunları ile mücadele etmek mümkündür.

Ses kısıklığı muayenesi nasıl yapılır? Ses kısıklığı için hangi bölüme başvurmak gerekir?

Ses kısıklığı için Kulak Burun Boğaz hastalıkları bölümüne başvurulmalıdır.

Muayene için larinks muayene aynaları, sert endoskopik sistemler ya da burun yoluyla muayene imkânı sağlayan bükülebilir endoskoplar kullanılmaktadır.