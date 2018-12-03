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Serra Yılmaz kimdir nerelidir?

Dinin emri gereği başını örten kadınlara yönelik "öcü" benzetmesinde bulunarak sözde oyuncu Serra Yılmaz, para karşılığı çarşafa girdi. Peki Serra Yılmaz kimdir? Serra Yılmaz nereli?

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:03
Serra Yılmaz kimdir nerelidir?

Dinin emri gereği başını örten kadınlara yönelik "öcü" benzetmesinde bulunarak sözde oyuncu Serra Yılmaz, para karşılığı çarşafa girdi. Peki Serra Yılmaz kimdir? Serra Yılmaz nereli?

Sözde Serra Yılmaz 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında başörtülülere yönelik skandal ifadelerde  bulunarak, "Ben bazen korkuyorum başörtülülerden. Geçen gün hastaneye gittim, içeri girdim simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum, korkutucu geliyor bana. Ama hiçbir zaman kimseye "Neden başını örttün?" deme hakkını kendimde görmüyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin de bana "Sen niye başını açık geziyorsun? Niye içki içiyorsun?" gibi bir şey sorma hakkı da yok. Bu konuyu sömürerekten baskıya uğradığını iddia eden arkadaşların haklı olduğunu düşünüyorum ama bunun çok da hayati bir baskı olduğunu düşünmüyorum." demişti. Para için çarşafa giren Serra Yılmaz  kimdir?

13 Eylül 1954 yılında İstanbul'da dünya'ya geldi. Sanat hayatına Dostlar Tiyatrosu'nda başlayan Yılmaz, Fransa'da Université de Caen, psikoloji bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar, önce dramaturg, oyuncu ve Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı olarak, daha sonra Rainer Werner Fassbinder'in "Diğerlerinin adı Ali" oyununu sahneye koyarak Şehir Tiyatroları'nda yer aldı. İstanbul'da yaşayan sanatçı, Fransızca ve İtalyanca'dan anında çeviri konusunda profesyonelce çalışmakta olup, Papa 16. Benedict'in Türkiye ziyaretinde çeviri yapmasıyla göze çarpmıştır. İtalyan sinema dünyasında iyi tanınan Serra Yılmaz, yurtiçinde ve dışında sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarkan'ın Hüp şarkısının klibinde de yer almıştır. 2011 Venedik Film Festivalinde "İlk Yapıt" kategorisinde jüri üyesi olarak görev almıştır. Şu anda Amerika'da yaşamaktadır.

İtalya'da vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Rolando Ravello'nun üstlendiği 'La prima pietra'  filminde, Serra Yılmaz, çarşafa büründü.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:03
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