



ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) çiçeği burnunda başkanı Eren Üçlertoprağı, eski başkan Serkan Yazıcı dönemindeki plan ve projelere devam ettiklerini söyledi.

Göreve geldikten sonra çalışmalara aynı şekilde devam ettiklerini anlatan başkan Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her ne kadar başkanlık görevine yeni gelmiş olsam da aslında son üç yıldır onursal başkanımız Serkan Yazıcı'nın vekili olarak değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte federasyonu yönetmekteydik. Zaten sporumuzun ana eksiklerinin giderilmesiyle ilgili çalışmalara da başkanımız Serkan Yazıcı döneminde başlamıştık. Biz kendisinin hala bilgisinden, vizyonundan ve spora dair olan görüşlerinden faydalanıyoruz. Serkan Yazıcı hala en büyük destekçimiz." değerlendirmesini yaptı.





- Genç sporcuların başarıları





Başkan Üçlertoprağı, başta Ayhancan Güven olmak üzere, pist ve karting branşında birçok genç sporcunun yarıştıkları serilerde elde ettikleri başarıların, kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Avrupa'da genç sporcularımızın elde ettikleri başarılar, otomobil sporlarının marka değerine katkıda bulunduğu gibi uluslararası arenada ülkemizin tanıtımı açısından da önemli rol oynuyor. Ayhancan Güven geçtiğimiz yıl Porsche Kupası Fransa ve Benelux serilerindeki şampiyonluğun ardından, Salih Yoluç ile birlikte FIA Uluslar Kupası'nı kazanarak tarihi başarılar elde etti. Bu sene de Porsche Mobil 1 Super Kupa'da yarışıyor. İlk sezonunda elde ettiği podyum başarıları ve gösterdiği etkileyici performans ile daha şimdiden birçok takım ve otoritenin dikkatini çekmeyi başardı. Tüm bunlar hem onun kariyeri hem de otomobil sporları açısından umut ve gurur verici gelişmeler."

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin bu yıl rekor bir katılıma sahne olduğuna dikkati çeken Eren Üçlertoprağı, "Gelen yoğun talepler sonucunda bu yıl yaş sınırını 28'e yükselttik ve 604 başvuru aldık. Elemeler nisan ve mayıs aylarında 6 ayrı grup olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda da Körfez Yarış Pisti'nde 65 aday arasında final elemelerini yaparak bu yıl yarışacak 10 erkek ile 3 kadın adayımızı belirlemiş olduk." diye konuştu.

Dört yarış sonunda TOSFED'in 3. yıldızına kavuşacaklarını aktaran Üçlertoprağı, "Bu yıl farklı olarak kadınlar arasında da ayrı klasman oluşturuyoruz. Kadınlar birincisi de 2020'de bizim desteğimizde yarışma şansı bulacak. İlk yıldızımız Onat Telkenar ve geçen seneki yıldızımız Taha Küçükkut, Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamında Egea Gençler Kupası'nda yarışıyorlar. Ayrıca her iki dönemden de birçok isim ralli ve pist yarışlarında mücadeleye devam ediyor. Bu proje sayesinde uzun süredir eksikliği hissedilen genç sporcu kaynağı konusunda çok ciddi bir başarıya ulaştığımızı söyleyebilirim." açıklamasında bulundu.





- Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2 yeni etap





TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı konumundaki Türkiye Rallisi'nin 12 Eylül'de Marmaris'te başlayacağını ve bu yıl 2 yeni etabın koşulacağını söyledi.

Şampiyonayı her yıl bizzat organizasyona katılan 5 milyona yakın seyircinin takip etttiğine dikkati çeken başkan Üçlertoprağı, "Yarışları yıl boyunca 155 televizyon kanalında 800 milyondan fazla kişi seyrediyor. Ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyan Türkiye Rallisi, ülkemizin eşsiz güzelliklerini, kültürümüzün zenginliğini ve insanlarımızın misafirperverliğini dünyaya tanıtma, diğer ülkelerle aramızdaki dostluk bağlarını güçlendirme imkanı da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yarışın geçen yılki bölümü için hem otoritelerden hem sporculardan hem de yabancı medya mensuplarından takdir ve övgü aldıklarını dile getiren Üçlertoprağı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl 13 yarış arasında en iyilerden biri olmayı başarmıştık. Bu yıl da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyoruz. 2018'deki parkur üzerinde küçük revizeler yaptık ve çok büyük farklılıklar yok. Yarışımız 12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris merkezinde seyirci özel etabıyla başlayarak 3 gün boyunca Marmaris-Datça-Muğla bölgesindeki etaplarda devam edecek. WRC'de geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl 2 yeni etabımız var. Etaplar bu yıl da hem karadan hem de teknelerle denizden izlenebilecek."





- Çevre bilincinde farkındalık çalışması sürecek





Başkan Üçlertoprağı, Türkiye Rallisi'nde geçen sene ÇEVKO Vakfı ile birlikte gerçekleştirdikleri çevre bilincinde farkındalık oluşturarak karbon ayak izinin azaltılması çalışmalarının, Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) da dikkatini çektiğini ifade etti.

FIA yetkililerinin, Türkiye Rallisi için hazırlanan çevre programının süreçlerini ve uygulamalarını inceleyerek, organizasyonu 2 yıldız seviyesine akredite ettiğini anlatan Üçlertoprağı, "Kayıt altına alınan çevresel etki değerlerini bu yıl daha da azaltıp, karbon ayak izini başarıyla silen ülke unvanını elde etmek istiyoruz. TOSFED olarak doğa içindeki en hızlı, en heyecanlı spor olan ralliyi, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alıp, her aşamasında sürdürülebilirlik bilincimizi yansıtmayı hedefliyoruz." görüşlerini paylaştı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, 2019 sezonuna ralli, off-road, pist, karting, trial, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil olmak üzere 9 ayrı branştaki şampiyonalarla hem sporcu hem de organizasyon sayısında artış sağladıklarını sözlerine ekledi.



