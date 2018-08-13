Serkan Reçber, Beşiktaş'tan ayrılık sebebini açıkladı

Serkan Reçber, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında Beşiktaş'takigörevinden ayrılma sebebi hakkında konuştu.



"TRANSFERDE GÖRÜŞ AYRILIĞI..."



Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Serkan Reçber, "Transferdeki görüş ayrılığı nedeniyle faydalı olamayacağımı düşündüğüm için görevimden ayrıldım. Bana kimse git demedi" ifadelerini kullandı.



Serkan Reçber bu ayrılığı geçtiğmiiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurmuştu.



İşte Serkan Reçber'in sosyal medyadaki ayrılık mesajı...



''Sevgili Beşiktaşlılar, Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaşımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum. Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılma kararı aldım.Başta Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere,teknik heyete,geleceğin futbolcu Kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum. ''