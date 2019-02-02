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"Seri galibiyetlere ihtiyacımız var"

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal:- "Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçı iki takım için de final niteliğinde. Öncelikle komşuluk, dostluk kazansın"- "İçeride dışarıda her maçtan puan çıkarmak zorundayız"

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:55
"Seri galibiyetlere ihtiyacımız var"


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, final niteliğinde maç yapacaklarını, kazananın dostluk olmasını diledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ilk yarısında alınan kötü sonuçların ikinci yarıda tek bir hata yapma şanslarını bile ellerinden aldığını belirtti.

Ligin ikinci yarısına Kasımpaşa ve Akhisarspor galibiyetleriyle başlamalarının kendilerini bir nebze olsun rahatlattığına işaret eden Kartal, "İki galibiyet ile moral bulduk ama henüz ayağa kalkabilmiş değiliz. Ayağa kalkıp hızla üst basamaklara yükselmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun için de içeride dışarıda her maçtan puan çıkarmak zorundayız. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var." dedi.

Erzurum ve Rize'nin iç içe iki şehir olduğuna dikkati çeken Kartal, "Birlikte yaşayan, birlikte üzülüp sevinen iki kent açısından önemli bir maç. İkinci yarıya iyi transferlerle giren, son oynadığı Beşiktaş maçında dikkatleri üzerine toplayan önemli bir ekip Erzurum Büyükşehir Belediyespor. İki komşu kentin kazanmaya ihtiyacı olduğu zor bir maç. Erzurum Büyükşehir Belediyespor maçı iki takım için de final niteliğinde. Öncelikle komşuluk, dostluk kazansın." ifadelerini kullandı.

Kartal, Erzurum deplasmanına ilgi gösteren taraftarlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ligin ikinci yarısında takımına sahip çıkan çok değerli bir taraftar topluluğumuz var. İçeride dışarıda desteklerini Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında gördük. Erzurum deplasmanı için ayrılan biletlerin tükendiğini öğrendik. Onların desteği bizi cesaretlendiriyor ve çalışma azmimizi arttırıyor. Her zaman centilmence doksan dakika sadece takımlarını desteklemelerini istiyoruz. Birlikte zor günleri atlatıp inşallah daha güzel şeyler başaracağız."


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:55
  1. Çaykur Rizespor
  2. Erzurum Büyükşehir Belediyespor
  3. Futbol
  4. Hasan Kartal
  5. Spor Toto Süper Lig

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