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Biyografi Serhat Doğramacı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Serhat hangi okul mezunu?
Biyografi

Serhat Doğramacı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Serhat hangi okul mezunu?

Yurt dışından devşirdiği programlarla cebini dolduran Acun Ilıcaıl’nın kanalında devam eden MasterChef’in final gecesinde kazanan isim Serhat oldu. Serhat Doğramacı, Barbaros’u yenerek 300 bin TL ödüllü Jeep Renegade sahibi oldu. Peki Serhat Doğramacı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 08:58:00 - 2021-01-04 09:08:07
Serhat Doğramacı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Serhat hangi okul mezunu?

Serhat Doğramacı 23 yaşında. Aşçılık yapan Doğramacı yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. Serhat Doğramacı kim olduğunu kendisi söyle açıklamıştı: Şimdi de 'Basitçe şampiyon olmaya geldim' diyen Serhat Doğramacı'yı tanıyalım. Öncelikle 23 yaşındaki Serhat'ın aslen nereli olduğunu öğrenelim. Serhat,  “Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı.” 

Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünü tamamlayan genç yarışmacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık bölümünde eğitimini sürdürüyor.

 

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