Sergio Ramos kimdir? Sergio Ramos kaç yaşında Sergio Ramos hangi takımda?

Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı takımdan ayrıldı. Ramos, eflatun beyazlı formayla 5 lig şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Peki Sergio Ramos kimdir, Sergio Ramos hangi takımlarda oynadı?

Sergio Ramos kimdir?

Ramos, profesyonel futbol kariyerine Sevilla ile başladı. Ramos, 2003-04 sezonunda 5 maça çıktı ve hiç gol kaydedemedi. Sevilla forması ilk kez 15 Şubat 2004 tarihinde, Real Murcia maçında giydi. Maç 3-1 galibiyet ile sonuçlandı.

Ramos, 2004-05 sezonunda 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Sevilla adına ilk golünü ise 26 Eylül 2004 tarihinde, Real Sociedad ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-1 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Ramos ilk maçına 16 Eylül 2004 tarihinde, Nacional karşısında çıktı. Maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü de bu maçta kaydetti. 1 Ağustos 2005 tarihinde, La Liga ekiplerinden Real Madrid'e 27 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.