Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli kaç yaşında? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı?
Okan Buruk’un teknik direktörü olması sonrası Galatasaray yeni sezona transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip, Sergio Oliveira'yı renklerine bağladı. Galatasaray, Oliveira transferi için Portekiz devine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Peki Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli kaç yaşında? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı? İşte Sergio Oliveira kariyeri:
Sarı kırmızılı takım, Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Portekiz devine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.
Sergio Oliveira kimdir?
Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992 yılında Paços de Brandão, Portekiz'de dünyaya geldi. Sergio Oliveira'nın tam adı Sérgio Miguel Relvas de Oliveira'dırç Portekizli futbolcu Primeira Liga ekiplerinden Porto'da oynamıştır.
Sergio Oliveira'nın altyapı kariyeri:
2002-2010 Porto
Sergio Oliveira'nın profesyonel kariyeri:
2009-2014 Porto
2010-2011 Beira-Mar (kiralık)
2011 Mechelen (kiralık)
2012 Penafiel
2012-2013 Porto B
2013-2014 Paços Ferreira
2014-2015 Paços Ferreira
2015- Porto
2017 Nantes (kiralık)
2019 PAOK (kiralık)
Sergio Oliveira'nın Milli Takım kariyeri:
2012-2015 Portekiz U-21
2018- Portekiz