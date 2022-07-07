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Biyografi Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli kaç yaşında? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli kaç yaşında? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı?

Okan Buruk’un teknik direktörü olması sonrası Galatasaray yeni sezona transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip, Sergio Oliveira'yı renklerine bağladı. Galatasaray, Oliveira transferi için Portekiz devine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Peki Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli kaç yaşında? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı? İşte Sergio Oliveira kariyeri:

Yeniakit Publisher
2022-07-07 10:42:00 - 2022-07-07 10:50:54
Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli kaç yaşında? Sergio Oliveira hangi takımlarda oynadı?

Sarı kırmızılı takım, Portekizli orta saha Sergio Oliveira'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu transfer için Portekiz devine 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

Sergio Oliveira kimdir?

Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992 yılında Paços de Brandão, Portekiz'de dünyaya geldi. Sergio Oliveira'nın tam adı Sérgio Miguel Relvas de Oliveira'dırç Portekizli futbolcu Primeira Liga ekiplerinden Porto'da oynamıştır.

Sergio Oliveira

Sergio Oliveira'nın altyapı kariyeri:

2002-2010 Porto

Sergio Oliveira'nın profesyonel kariyeri:

2009-2014 Porto

2010-2011 Beira-Mar (kiralık)

2011 Mechelen (kiralık)

2012 Penafiel

2012-2013 Porto B

2013-2014 Paços Ferreira

2014-2015 Paços Ferreira

2015- Porto

2017  Nantes (kiralık)

2019  PAOK (kiralık)

Sergio Oliveira'nın Milli Takım kariyeri:

2012-2015 Portekiz U-21

2018- Portekiz

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