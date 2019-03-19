Sergen Yalçın PFDK'ye sevk edildi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmadaki hakareti nedeniyle Sergen Yalçın'ın PDFK'ye sevkine karar verildiği bildirildi. Hukuk müşavirliğinin Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Galatasaray, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Bursaspor takımlarını da çeşitli nedenlerle kurula sevk ettiği kaydedildi. Atiker Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic'in de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği vurgulandı.

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