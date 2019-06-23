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Sergen Yalçın onayladı! Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic atağı

Yeni Malatyaspor teknik patronu Sergen Yalçın eski öğrencisi olan Konyaspor'da forma giyen Adis Jahovic'in transfer edilmesi için yönetime onay verdi.

23 Haziran 2019 Pazar 12:48
Sergen Yalçın onayladı! Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic atağı

Evkur Yeni Malatyaspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu Victor Ayala ile 1 yıllık ön protokol imzladıktan sonra golcü transferi için Türkiye piyasasına yöneldi. Bu doğrultuda Başkan Adil Gevrek'in yüzyüze görüştüğü Konyaspor'lu Adis Jahovic ile anlaşmaya varıldığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Anlaşmayı doğrulayan Başkan Adil Gevrek, 32 yaşındaki oyuncunun transferinin 1-2 gün içerisinde biteceğini ifade etti. Gevrek, bonservisi Konyaspor'da bulunan Adis Jahovic'in transferinde belli bir aşamaya geldiklerini ve transferin bir iki güne bitebileceğini söyledi. Gevrek forvet transferi için listelerinde Eren Derdiyok'un da bulunduğu, ancak Jahovic ile anlaşmaya daha yakın olduklarını belirtti.

Golcü oyuncunun Konyaspor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:48
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Adis Jahovic
  3. Konyaspor

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