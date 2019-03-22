Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 233,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 234 liradan, bin 541 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 562 liradan, 213 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 217 liradan, bin 506 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 526 liradan, 753 liradan alınan Yarım Ziynet 763 liradan ve 377 liradan alınan Çeyrek Ziynet 382 liradan satılıyor.

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