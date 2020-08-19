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Aktüel Seramiksan tasarımları banyolarda öne çıkıyor
Aktüel

Seramiksan tasarımları banyolarda öne çıkıyor

Şirketin son dönemdeki yeni koleksiyonları tasarımcı iş birlikleri ile ön planda

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:30:21 -
Seramiksan tasarımları banyolarda öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, yeni tasarımlarıyla banyolar ve tüm mekanlarda dikkati çekiyor.

Seramiksan açıklamasına göre, şirketin son dönemdeki yeni koleksiyonları tasarımcı iş birlikleri ile ön plana çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stella ve Livello serilerinin tasarımcısı Bilge Nur Saltık tasarım konseptine ilişkin, "Objelerin ardındaki hikayeler beni hep meraklandırmıştır. Değişik kültürlerden ve insan davranışlarından ilham alıyor, objelerin ardındaki hikayelerle ilgileniyorum. Tasarımlarımda geleneksel zanaat yöntemleri ve deneysel üretim tekniklerini çağdaş objelerde sentezliyorum. Günlük hayatımıza keyif katacak ürünler tasarlamayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Lavabo kenarında kullanılan alanı artırmaya odaklanan Livello serisinin, oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluştuğunu aktaran Saltık, "Üst üste tasarlanmış iki katman, kullanılan alanı genişletirken, kullanıcıyı daha düzenli olmaya motive etmeyi amaçlıyor. Günlük temizlik ve bakım, rutinde kullandığımız ürünleri lavaboda depolamayı mümkün kılan Livello, lavabonun etrafını kirletmeden ürünlerin kullanılmasını ve ardından temizliğini de kolaylaştırıyor." açıklamasında bulundu.

Saltık, Stella serisinin ise Vitrifiye ürünlerine çağdaş bir bakış açısı sunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Geometrik formları günlük hayata adapte eden seri, oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluşuyor. Elması andıran tabanı, üst kısmında dairesel bir formla tamamlanıyor. Dış yüzeyi kıvrılmış Origami formlarını andıran Stella koleksiyonu, banyolara zarif bir dokunuş sunuyor."


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