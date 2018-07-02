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Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert sözler! 'Sen buraya gezmeye mi geldin?'

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:57
Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert sözler! 'Sen buraya gezmeye mi geldin?'

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın, dünkü idmanı öncesinde davetsiz bir misafiri vardı.Slovakya’nın Samorin kasabasındaki X-Bionic Tesisleri’nde yapılan antrenman sırasında bir kadın sporcu, sahanın yanındaki koşu pistine girince teknik direktör Şenol Güneş, idmanı durdurdu. Futbolcuların şaşkın bakışları arasında Güneş, görevlilere talimat verip kadının alandan çıkarılmasını istedi. Uyarı sonrasında kadın sporcu tesisten ayrıldı. 

Güneş, idman esnasında ise çift kale maç sırasında bir pozisyonda maçı durdurdu.

İdmanda sürekli çalım deneyen Aras Özbiliz, Güneş tarafından uyarıldı. Tecrübeli teknik adam Aras’a “Ne yapıyorsun sen.Buraya gezmeye mi geldin” dedi.

Futbolcusunu sert bir şekilde uyaran Güneş, daha sonra idmanı kaldığı yerden devam ettirdi.Öte yandan Güneş idmanın son bölümünde Vagner Love ile şakalaştı.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:57
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Aras Özbiliz

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