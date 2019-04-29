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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu: Bizim yapacağımız tek şey...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 02:10
Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu: Bizim yapacağımız tek şey...

İlk yarıda istediklerini yapamadıklarını kaydeden Güneş, "Rakibin gücünü biliyorduk. Devre arasından sonra iyi takım oluşturdular. İlk yarıda etkili oldular. Biz de tam tersine çok fazla top kaybettik. Hücuma iyi çıkamadık, savunma yapamadık. Burak Yılmaz bireysel becerisiyle gol buldu. Oyuncular ilk yarıda gergindi" dedi.

"İkinci yarı oyunun hakimi bizdik''

Maçın 2. yarısında kontrolü ele aldıklarını vurgulayan deneyimli hoca, "İkinci yarı oyunun hakimi bizdik. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık ama ilk yarıda yanlışlarımız fazlaydı. Güç ya da teknikle alakalı değil, istekten kaynaklanan gerginlik vardı. O bölümde gol yememek olumluydu. Karius oldukça iyiydi. Vida iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

"Bizim yapacağımız tek şey futbol oynamak''

Şampiyonluk için görüşleri sorulan teknik adam, "Takımın kazanma isteği hoşuma gitti, yanlışlarımızı da değerlendiririz. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Çarşambadan itibaren Galatasaray maçına hazırlanacağız, önümüzde başka maç yok. Şampiyonluk? Bizim yapacağımız tek şey futbol oynamak, maç kazanmak" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 02:10
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Süper Lig
  4. Ankaragücü

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