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Şenol Güneş'ten olay açıklama! 'Türkiye konuşuyor ben konuşmayayım'

Olaylı derbinin ardından ne yapacağı merakla beklenen ve Bodrum'da tatile giden Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını cevapladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:06
Şenol Güneş'ten olay açıklama! 'Türkiye konuşuyor ben konuşmayayım'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa süreli bir tatil için geldiği Bodrum'da basın mensuplarının, yurt dışında görev alıp almayacağı yönündeki sorusunu yanıtsız bıraktı. Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'la birlikte Bodrum'a gelen teknik direktör Güneş, dün akşam marinadaki bir balık restoranda yemek yedi.

''BEN HARİÇ TÜM TÜRKİYE KONUŞUYOR''

Bu sabah Bodrum Limanı'ndaki bir kafede kahvaltı yapan Güneş, basın mensuplarının sorularını geçiştirdi. Şenol Güneş yurt dışında bir takımda görev alıp almayacağı konusundaki soruyu, "Ben hariç tüm Türkiye bunu konuşuyor, o zaman ben konuşmayayım" diyerek yanıtladı. Güneş kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan sevenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:06
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş

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