Şenol Güneş: “Şuursuzluk vardı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kaybettik, üzgünüz. Kazananı tebrik ediyoruz.Oyun içine şuursuzluk vardı. Oyunun tamamına baktığımızda iki aynı hata ile kaybettik. Güvensizlik ve disiplinsizlik nedeniyle oyundan düştük” dedi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu basın toplantısında konuştu. Oyun içinde bir şuursuzluk olduğunu belirten Güneş, “Kaybettik, üzgünüz. Kazananı tebrik ediyoruz. Oyun olarak düşündüğümüz başladık. Rakibi kaleden uzak tutup hızlı çıkmak istiyorduk. Oyuncuların kontrol kaybetmesi hataydı. Hakem ne hata yaparsa yapsın bizim hatamızı örtemez. İki taçtan gol yedik. Oyun içine şuursuzluk vardı. İlk yarı oyunu taşıyıp, ikinci yarı etkili olmayı düşünüyorduk. Biz de pozisyonlar bulmamıza rağmen atamadık. Kaybettik, üzgünüz” dedi.

“Güvensizlik ve gerginlik vardı”

Bir basın mensubunun hakem hakkındaki yorumuna Güneş, “Oyun güveninde ve disiplininden kopmasının birilerinin etkisi altında kaldığını düşünüyorum. Verdiği tüm kararlarda hakem kendini rahatsız hissetti. Doğru olan kararlarda bazen biz hata yaptık. O taç pozisyonunda bize değmiş de olabilir değmemiş de olabilir. Uzun süre hakem hatalarına rağmen iyiydik ama sonra oyundan kopmalar başladı. 7 tane kart gördük. Güvensizlik ve gerginlikten oluyor bu” yanıtını verdi.

“Gökhan değişikliği bizi etkiledi”

Kadro tercihi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “İlk devre çıkan kadro olumsuz değildi. Necip’in bek olarak kapası biraz gecikti. Hızlı çıkmayı istiyorduk. Necip baskılı ve top kazanarak oynadı. Yediğimiz goller taçlardan oldu. Rakibi iyi kontrol ettik. İkinci yarı daha risk aldık ama pozisyonlar da verdik. Lens gayretliydi. Gökhan’ın değişikliği olumsuz etkiledi bizi. Belki o hakkımızı ileride değişiklik yapabilirdik. Oyunun tamamına baktığımızda iki aynı hata ile kaybettik. Güvensizlik ve disiplinsizlik nedeniyle oyundan düştük” yorumunu yaptı.

“Yara aldık”

Takımın şampiyonluk şansını değerlendiren Güneş, “İkinci devre her maçı kazanmaya çıktık. Futbol oynamaya, kazanmaya çıktık. Bu maçı kaybettik. Biz en iyi neticeyi almayı düşünüyoruz. Üç maçımızı da kazanmak istiyoruz. Ondan sonra ne olacağı varsayım. Kazandıktan sonra ne olur bilemem. Biz kazanmak için sahada olacağız. Her zaman hedefimiz her zaman şampiyonluk. Yara aldık ama daha önce de yara almıştık” dedi.