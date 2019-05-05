0553 313 94 23

Şenol Güneş: “Şuursuzluk vardı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kaybettik, üzgünüz.

05 Mayıs 2019 Pazar 22:13
Şenol Güneş: “Şuursuzluk vardı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Kaybettik, üzgünüz. Kazananı tebrik ediyoruz.Oyun içine şuursuzluk vardı. Oyunun tamamına baktığımızda iki aynı hata ile kaybettik. Güvensizlik ve disiplinsizlik nedeniyle oyundan düştük” dedi.


Beşiktaş, Süper Lig’in 31.haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu basın toplantısında konuştu. Oyun içinde bir şuursuzluk olduğunu belirten Güneş, “Kaybettik, üzgünüz. Kazananı tebrik ediyoruz. Oyun olarak düşündüğümüz başladık. Rakibi kaleden uzak tutup hızlı çıkmak istiyorduk. Oyuncuların kontrol kaybetmesi hataydı. Hakem ne hata yaparsa yapsın bizim hatamızı örtemez. İki taçtan gol yedik. Oyun içine şuursuzluk vardı. İlk yarı oyunu taşıyıp, ikinci yarı etkili olmayı düşünüyorduk. Biz de pozisyonlar bulmamıza rağmen atamadık. Kaybettik, üzgünüz” dedi.



“Güvensizlik ve gerginlik vardı”


Bir basın mensubunun hakem hakkındaki yorumuna Güneş, “Oyun güveninde ve disiplininden kopmasının birilerinin etkisi altında kaldığını düşünüyorum. Verdiği tüm kararlarda hakem kendini rahatsız hissetti. Doğru olan kararlarda bazen biz hata yaptık. O taç pozisyonunda bize değmiş de olabilir değmemiş de olabilir. Uzun süre hakem hatalarına rağmen iyiydik ama sonra oyundan kopmalar başladı. 7 tane kart gördük. Güvensizlik ve gerginlikten oluyor bu” yanıtını verdi.



“Gökhan değişikliği bizi etkiledi”


Kadro tercihi hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “İlk devre çıkan kadro olumsuz değildi. Necip’in bek olarak kapası biraz gecikti. Hızlı çıkmayı istiyorduk. Necip baskılı ve top kazanarak oynadı. Yediğimiz goller taçlardan oldu. Rakibi iyi kontrol ettik. İkinci yarı daha risk aldık ama pozisyonlar da verdik. Lens gayretliydi. Gökhan’ın değişikliği olumsuz etkiledi bizi. Belki o hakkımızı ileride değişiklik yapabilirdik. Oyunun tamamına baktığımızda iki aynı hata ile kaybettik. Güvensizlik ve disiplinsizlik nedeniyle oyundan düştük” yorumunu yaptı.



“Yara aldık”


Takımın şampiyonluk şansını değerlendiren Güneş, “İkinci devre her maçı kazanmaya çıktık. Futbol oynamaya, kazanmaya çıktık. Bu maçı kaybettik. Biz en iyi neticeyi almayı düşünüyoruz. Üç maçımızı da kazanmak istiyoruz. Ondan sonra ne olacağı varsayım. Kazandıktan sonra ne olur bilemem. Biz kazanmak için sahada olacağız. Her zaman hedefimiz her zaman şampiyonluk. Yara aldık ama daha önce de yara almıştık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam dünyasında ilk teravih Endonezya'da kılındı
    1. İslam dünyasında ilk teravih..
    2. Bursalılar ilk teravih için camilere..
    3. Kırşehirliler ilk teravih için..
    4. Maçın ardından
    5. Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravih
    6. Abdülhamit Han Camii’nde ilk teravih
    7. Şırnak’ta çok sayıda mühimmat ve yaşam..
    8. Derbi maçın ardından
    9. İlk teravih namazında camiler doldu
    10. Milli Savunma Bakanı Akar, şehit..
    11. Denizli’de ilk teravih namazı heyecanı
    12. Başkent’te ilk teravih namazında..
    13. Gazze'den atılan roketler nedeniyle..
    14. GÜNCELLEME 2 - Rusya'da yolcu uçağı..
    15. İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı
    16. Mali'de yeni hükümet kuruldu
    17. Kahramanmaraş’ta Galatasaraylı..
    18. Başkentte ramazanın ilk teravih namazı..
    19. Yücel İldiz: “Gençlerbirliği de..
    20. Fatih Terim: “Hak ettiğimiz ödülleri..
    21. Erdoğan'dan şehit babasına telefon
    22. İbrahim Üzülmez: “Rakip bizden daha..
    23. İsrail'in AA ofisinin de bulunduğu..
    24. Sözde 'Ermeni soykırımı' yalanlarını..
    25. Sırbistan'da şampiyon Kızılyıldız
    26. HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN -..
    27. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi..
    28. Galatasaray’ın galibiyetini turistler..
    29. Avrupa Bilardo Şampiyonası
    30. Florya’da liderlik coşkusu
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Polis anında müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun 35 bodyguardı gözaltında
    Polis anında müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun 35 bodyguardı gözaltında