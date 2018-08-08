Şenol Güneş: Sabırlı olmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın konuk edecekleri Avusturya temsilcisi LASK Linz'i gol yemeden mağlup etmenin tur için önemli olduğunu söyledi.

Güneş, futbolculardan Jeremain Lens ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, oynanacak iki maç sonunda tur atlayan takımın belli olacağını belirterek, "Avrupa'daki her maç önemli. İlk maçta gol yemeden kazanmak bir avantajdır." dedi.

LASK Linz'in iyi kapandığını ve hücumu da aynı şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayan Güneş, "Rakibin avantajı, 3-4 yıldır birlikte oynayan oyunculardan oluşması. Oyun disiplinleri iyi. İyi kapanarak çıkmayı bilen bir takım. Dikkatli olmalıyız. Sabırlı olmalıyız. Savunma anlayışını kırabilmek ve gol atarak kazanmak için çok çalışacağız." diye konuştu.

'TRANSFER KONUSUNDA ZAMAN VAR'

Transfer konusundaki soruyu yanıtlayan Güneş, Ağustos ayının sonuna kadar sürelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kadroya takviye yapmak için şartların oluşması gerektiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer konusunda ay sonuna kadar çok zaman var. Transferde bir gün de çoktur 30 gün de azdır. Transferin olması için ekonomik şartların oluşması lazım. Sabırlı olmak lazım. Bazen kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir. Almak istediğiniz kişiler gelmeyebilir. Yönetimin bize verdiği görev, eldeki oyuncularla çalışıp başarılı olmaktır. Umarım sonuç olarak en iyi kadro ortaya çıkar. Şu anda elimizdeki oyuncularla yarışacağız. Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla el ele vererek taraftarlarımızın istediği Beşiktaş'ı ortaya sürmek istiyoruz."

'HENÜZ HAVAYI YAKALAMIŞ DEĞİLİZ'

Sezonun yeni başladığına dikkati çeken Güneş, "Camia olarak baktığınızda henüz havayı yakalamış değiliz. Sezona yeni girdik. Çalışmaya, tecrübeye, kaliteye ve maçlara bakarak oyuncu değerlendirmesi yapacağız. Takım, ligdeki 4-6 haftanın ardından çizgisini gösterir. Oraya gelene kadar kayıp yaşamadan gitmek istiyoruz. Bu turdan sonra bir mücadelemiz daha olacak. En iyi oyuncularla yarışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın genel durumunu değerlendirmenin erken olduğunu kaydeden Güneş, "Bunu söylemek için oyuncuların tamamının bir arada olması gerekiyor. Şu aşamada bu yarışı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Maçları kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Çok çalışarak, isteyerek tüm maçları kazanmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.