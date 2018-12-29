THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şenol Güneş onay verdi! Beşiktaş, Quaresma'yı gözden çıkardı

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Quaresma'yı gözden çıkardı. Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Ricardo Quaresma için gelecek teklifler değerlendirilecek.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:46
Şenol Güneş onay verdi! Beşiktaş, Quaresma'yı gözden çıkardı

Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam edecek gibi görünüyor. Siyah-beyazlılar, Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin'den sonra Ricardo Quaresma'ya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı.

Yönetimin bu kararı, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda aldığı öğrenildi.

Uzakdoğu kulüplerinin takibinde...

Uzakdoğu kulüplerinin takibinde olan Portekizli yıldızı satarak maaş yükünü hafifletmek isteyen Beşiktaş, kazanacağı bonservis bedeliyle de yeni transferlere kaynak oluşturmak istiyor. Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Ricardo Quaresma, 4 sezondur siyah-beyazlı kulübün formasını giyiyor.

En çok asist yapan 3 oyuncu arasında

Beşiktaş'ta 141 maça çıkan Portekizli oyuncu, 19 kez fileleri havalandırırken, 45 de gol pası verdi. Beşiktaş ile 1 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 8 asistle bu alanda zirvede yer alıyor. Quaresma, Avrupa'nın 5 büyük Liginde de en çok asist yapan 3 oyuncu arasında bulunuyor. Portekizli yıldızın önünde 10 asistle Messi ve 9 asistle Hazard yer alıyor.

(Trtspor)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:46
  1. Ricardo Quaresma
  2. Siyah beyazlılar
  3. Lionel Messi
  4. Tolga Zengin
  5. Şenol Güneş
  6. Gökhan Töre
  7. Beşiktaş
  8. Quaresma
  9. Messi
  10. BJK
  11. Vagner Love

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
    1. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:
    2. Yangından kaçarken kabloya takılarak..
    3. Serdar Aziz sessizliğini bozdu: Fatih..
    4. Bitlis'te toprağa gömülü 160 kilo..
    5. Rangers, Celtic'i tek golle geçti
    6. Musa Aydın'dan yeni yıl mesajı
    7. AK Parti başkan adayı, sahnede..
    8. Hollanda'da 5 sarı yelekli gözaltına..
    9. Rusya'dan Ukrayna'ya tarihinin en..
    10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    11. Arkadaşını pompalı tüfekle vuran kişi..
    12. Perde mobilya ile uyum ister
    13. Hollanda'da sarı yeleklilerin..
    14. Geçim kaynağı oldu! Ormandan toplayıp..
    15. Kenan Sofuoğlu'nun "Vekiller danışman..
    16. Şenol Güneş onay verdi! Beşiktaş,..
    17. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
    18. Korkunç kaza! Araç ortadan ikiye ayrıldı
    19. Öğretmenler Hakkari'de ölümle burun..
    20. İşte AKN'siz internet kullanımı..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!