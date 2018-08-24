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Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, 1-1 sona eren Partizan maçına ilişkin, "Deplasmanda aldığımız bu sonucu kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz." dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 09:06
Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş, 1-1 sona eren Partizan maçına ilişkin, "Deplasmanda aldığımız bu sonucu kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz." dedi.

Güneş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan ile oynadıkları maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Genel olarak takımın oyun disiplininin iyi olduğunu anlatan Güneş, "Deplasmanda aldığımız bu sonucu kendi sahamızda kazanarak çevirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Partizan taraftarı için üzgün olduğunu kaydeden Güneş, "Zor koşulda üç deplasmana gittik. En sıcak olan yer burasıydı. Onun dışında siyah-beyazlı takımlarla üç defa oynadık. Kendimizi bazen yabancılaşmış gibi gördük." diye konuştu.

Partizan'ın önde oynayan oyuncularının yetenekli isimler olduğunu kaydeden Güneş, "Geçmişe nazaran daha az pozisyon verdik ama yine de eksiklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, ideal bir oyun tarzına geçmelerinin bir süreç olduğuna işaret ederek, "5-6 hafta sonra takım çizgisine girer. İki lig maçını ve Partizan rövanşını kazanırsak takımın da çizgiye geleceğini düşünüyorum." dedi.

Partizan'ın bireysel anlamda iyi oyuncuları olduğunu kaydeden Güneş, "Hocaları iyi hazırlanmış. Zamana ihtiyaçları var, ama iyi bir takım. Bu sonuçta bir garanti görmüyorum, ama deplasmanda bir avantajdır. Sahamızda bir garanti görmüyoruz. O da zor maç olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Zor bir maçtı"

Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic de zor bir maç oynadıklarını kaydederek, hem rakiplerinin hem kendilerinin oyuna hakim olmakta zorlandığını söyledi.

Beşiktaş'ın büyük ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu bildiklerini ifade eden Mirkovic, bu tarz kaliteli isimlerin en ufak bir açığı iyi değerlendirebileceğini belirtti.

Mirkovic, matematiksel olarak olumsuz bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını kaydederek, buna rağmen İstanbul'daki rövanş maçından umutlu olduğunu dile getirdi.

Oyuncuların mücadelesinden son derece memnun olduğunu vurgulayan Mirkovic, "Son saniyeye kadar galibiyeti istedik. Çok şans yakaladık. Oyuncularımın verdiği mücadele fevkaledeydi." dedi.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 09:06
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Partizan
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Anadolu Ajansı

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