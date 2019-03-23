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Şenol Güneş: "İyi başlamak ve iyi bitirmek gerekiyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0’lık Arnavutluk galibiyeti sonrası, "İyi başlamak ve iyi bitirmek gerekiyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 01:54
Şenol Güneş: "İyi başlamak ve iyi bitirmek gerekiyor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0’lık Arnavutluk galibiyeti sonrası, "İyi başlamak ve iyi bitirmek gerekiyor. Moldova maçıyla bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.


2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Bütün oyuncular sahaya çıktığında elinden geleni yaptı. Düşündüğümüz akıcı oyun, seyir bakımından eksikti ama oyuncu kalitemiz onlardan iyiydi. Çıkarken top kullanmamız daha iyi olabilirdi. İyi sonuç, morali bugün yakaladık ama bu işin başlangıcı. İyi başlamak, iyi bitirmek gerekiyor. Asıl bize lazım olan Moldova maçıyla bunu devam ettirmek ki, Haziran ayındaki iki büyük maça hazır olalım. Genel olarak havamız iyi ama oyunda pas yüzdesini daha yüksek yaparsak, daha farklı bir skor da olabilirdi" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 01:54
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