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Şenol Güneş: Felsefemiz kazanmak üzerine

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında LASK Linz ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, basın açıklaması yaptı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:09
Şenol Güneş: Felsefemiz kazanmak üzerine

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, LASK Linz maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Felsefemiz kazanmak üzerine" dedi. 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Ryan Babel maçın oynanacağı Linzer Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Avantajlı bir skor ile buraya geldiklerini söyleyen Güneş, "Kendi sahamızda daha farklı kazanabilirdik. Rakibe saygı duyuyoruz. Koşan ve disiplinli bir takım. Felsefemiz kazanmak üzerine. İki takımın da güzel oynayacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Rakiplere göre daha güçlü olmamız gerekiyor. Kazanan bir takım oluşturmalıyız. Kazanırken güzel futbol oynamayı istiyoruz" diye konuştu. 

"HERKES EN İYİSİNİ YAPMALI"

Teknik Direktör Güneş, ellerinde oyunculardan ayrım yapmadan yararlanmak istediklerini ifade ederek, "Herkes en iyisini yapmalı. En iyisini yaptığı sürece oynar, diğeri de onunla rekabet edecek. Mevkiler arasında yarış elbette olacak ama hepsine ihtiyacımız var. Başarılı sonuçlar almak önemli ama bunun sürdürülebilir olması daha önemli. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Sezon planlamasında genelde 4-6 hafta aradan sonra takımın genel durumunu görürsünüz. Sezonu erken açma konusunda da rakiplere göre 1 hafta falan fark var" ifadelerini kullandı. 

"NEGREDO'NU ANTRENMAN EKSİĞİ VAR"

Beşiktaş'ın forvetlerinin performansı hakkında da konuşan tecrübeli hoca, "Larin ve Vagner, ilk hazırlık döneminden beri bizimle beraber. Larin geçen seneki durum itibariyle oynamaya devam etti. Zaman zaman işler yaptı ama eksikleri var. Vagner çok çalışıyor ama üretkenlik olarak sıkıntısı oldu. Negredo'nun da sakatlık sorunları vardı. O nedenle antrenman eksiği var" diye sözlerini tamamladı. 


Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:09
  1. Şenol Güneş
  2. Lask Linz
  3. Beşiktaş

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