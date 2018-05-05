Şenol Güneş: Bu kulübün yeri Şampiyonlar Ligi...

HEDEF 3 HAFTADA 9 PUAN

■ BEŞİKTAŞ, psikolojik olarak son derece yıpratıcı geçen, hatta G.Saray derbisinin kaybedilmesinin sebebi olarak gösterilen “Fenerbahçe kupa maçı süreci”ni noktalayarak tamamen lige döndü. Son 3 haftaya liderin 4 puan gerisinde giren Kartal, üst üste 3. şampiyonluğu düşük bir ihtimal olarak görse de tüm gücünü UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almak için kullanacak. Siyah-Beyazlılar, kalan 3 haftada 9 puan toplaması halinde Devler Ligi vizesini alabileceğine inanıyor.

BEŞİKTAŞ’IN YERİ DEVLER LİGİ

■ İLK sınavını 7 Mayıs Pazartesi akşamı Vodafone Park'ta Kayserispor karşısında verecek olan Beşiktaş’ta yönetim ve teknik heyet, takıma henüz ligin bitmediğini hatırlattı. Şampiyonluğa havlu atmanın moral bozukluğunu yaşayan futbolcularla bir konuşma yapan teknik direktör Şenol Güneş, “Şampiyonluk şansımız az da olsa sürüyor. Bu kulübün yeri Şampiyonlar Ligi’dir. Kimsede sezon bitti havası görmek istemiyorum” sözleriyle takımı ayağa kaldırmaya çalıştı.

GELİRKEN BUNLARI DÜŞÜNÜN

■ GÜNEŞ gibi başkan Fikret Orman da takımla yakından ilgileniyor. Beşiktaş’ın bir marka olduğunu futbolculara hatırlatan Orman, “Bu markamızı korumak sizin öncelikli görevlerinizdendir. Bunun için de Şampiyonlar Ligi’ne yeniden katılmalıyız. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Beşiktaş forması giydiğinizi unutmayın. Şu saatten sonra ligi 2. bitirmek de şampiyonluk kadar değerli bir hedef haline gelmiştir. Ümraniye’ye gelirken bunları düşünerek gelin” mesajı verdi.

Kaynak:Güneş