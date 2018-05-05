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Şenol Güneş, Beşiktaş'ta rekora çıkacak!

Galatasaray mağlubiyeti sonrası ağır yara alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah beyazlı takımın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:07
Şenol Güneş, Beşiktaş'ta rekora çıkacak!

Süper Lig'in 32. haftasında 7 Mayıs Pazartesi günü Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin başında "dalya" heyecanı yaşayacak.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda göreve başlayan Güneş yönetiminde 99 lig mücadelesine çıktı. Şenol Güneş, Kayserispor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı ekibin başında 100. kez sahada olacak.

Siyah-beyazlı ekip, 65 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 3 sezonda 99 lig maçına çıktı. Bunların 66'sından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 20 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Güneş'in görev yaptığı 3 sezonda rakiplerine 13 kez yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Güneş döneminde yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 99 maçta rakip fileleri 207 kez havalandırarak maç başına 2 gol buldu. Siyah-beyazlılar, kalesinde ise 92 gol gördü.

GÜNEŞ İLE LİG MAÇLARI

Beşiktaş'ın Güneş yönetimindeki Süper Lig performansı şöyle: - Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı Şenol Güneş, görev aldığı 3 sezonda Beşiktaş'ı 2 kez şampiyonluğa taşıdı.

Siyah-beyazlı ekiple ilk sezonu olan 2015-2016'da şampiyonluk kupasını kaldıran tecrübeli teknik adam, geçen sezon da takımına bir kez daha aynı sevinci yaşattı.

Beşiktaş, Güneş yönetiminde bu sezon zirvenin gerisinde kaldı.

"DALYA"YI BURUK KUTLAYACAK

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında "dalya"yı buruk bir şekilde kutlayacak.

Siyah-beyazlı ekibi geride kalan 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan Güneş, Galatasaray derbisinde alınan 2-0'lık yenilginin ardından 4. sıraya kadar geriledi.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gerilimli günler yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarların, 100. lig maçında Şenol Güneş'e büyük destek vermesi bekleniyor.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:07
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