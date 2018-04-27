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Şenol Güneş: Beni assalar Kadıköy'e gitmem

TFF'nin kaldığı yerden devam kararı verdiği, Beşiktaş'ın ise maça çıkmama kararı aldığı Fenerbahçe derbisiyle ilgili Şenol Güneş'ten yorum geldi.

27 Nisan 2018 Cuma 09:59
Şenol Güneş: Beni assalar Kadıköy'e gitmem

Beşiktaş Yönetim Kurulu, TFF'nin 57. dakikasında yarıda kalan ve 3 Mayıs'da kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edeceğini açıkladığı Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak kararını verdi ve maça çıkmayacaklarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün aldığı bu tarihi kararda Şenol Güneş'in sözleri de etkili oldu! Kara Kartal'ın başarılı hocası, "Beni assalar dahi kimse oraya götüremez" ifadelerini kullandı! 

Kadıköy'deki ‘utanç gecesi’nde kafası yarılan, Fenerbahçe cephesi tarafından “Tiyatro yapmak”la suçlanan Şenol Güneş, TFF’nin Zirat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçıyla ilgili “Kaldığı yerden devam” kararına varmasına isyan etti.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Fenerbahçe maçıyla ilgili federasyonun verdiği karar sonrası başkan Fikret Orman ve yöneticiler, tesislere çıkarma yaparak Güneş ile bir araya geldi. Durum değerlendirmesi yapan Siyah-Beyazlılar, maçta kendisine atılan yabancı cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan hocalarına düşüncesini sordu.

"LEHİMİZE KARAR ÇIKMALIYDI"

Tecrübeli hoca net bir tavır koyarak “Bu maçın kararı bizim lehimize olmalıydı. Yaşananlara rağmen böyle bir kararın alınması inanılır gibi değil. Beni assalar dahi kimse oraya götüremez. Karar tabii ki siz yönetimin. Ne karar alırsanız alın saygı duyarım. Ancak maça çıkılırsa ben olmam” ifadelerini kullandı. Divan’ın reaksiyonu kadar bu sözler de tarihi kararda oldukça etkili oldu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 09:59
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